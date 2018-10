Přehled tisku: dražší kapři, dluhopisová horečka a české přístavy v Hamburku

V úterním tisku se dočtete o tom, že vánoční kapři letos podraží. Všímá si toho Mf Dnes. Deník E15 píše o dluhopisové horečce českých firem a Právo informuje o tom, že pražské hradní stráži chybějí vojáci. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:48 30. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letošní sucho se postaralo o to, že je kaprů v rybnících méně. (ilustrační foto) | Foto: Zdenet | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mf Dnes

Vánoční kapr letos podraží. Tématu se věnuje Mf Dnes. Cena kapra třeba na Vysočině by měla stoupnout na 90 korun za kilogram - loni to bylo 75 až 80 korun. Může za to letošní extrémní sucho, kvůli kterému je ryb méně, a jsou menší. Na Vysočině byl nedostatek vody ve dvou třetinách rybníků. Tříleté ryby jsou v průměru menší o 300 gramů. Rybáři kvůli tomu co nejvíc oddalují výlovy a čekají, dokud nezačne pršet nebo mrznout. V posledních dnech sice zapršelo, ale Žďárské sádky musejí rybáři i tak dotovat vodou z Velkého Dářka.

Deník

Řidiči i silničáři se začínají připravovat na zimu. Píše o tom regionální Deník. Silničáři plní sklady posypovou solí. Zodpovědní řidiči zase přezouvají pneumatiky už teď a nečekají až na první sníh. Pneuservisy tak začínají mít plno. Na Jihlavsku mají některé servisy beznadějně obsazeno minimálně do soboty. Jihlavský autoservis Máca má na další dny posledních pár volných míst. Přezouvají i traktory a kamiony. Větší auta jsou ale náročnější na přezutí - zatímco osobních aut zvládnou mechanici za směnu zhruba 30, kamionů dokážou přezout šest až osm. Někteří řidiči ale čekají až na první sníh.

Vydat dluhopisy a zmizet z registru smluv. Pražská plynárenská obešla zákon, kritizují Piráti Číst článek

E15

Úterní vydání deníku E15 píše o dluhopisové horečce. České firmy jen od začátku letošního roku vydaly dluhopisy za téměř 117 miliard korun. Více než polovinu vydali nejznámější miliardáři jako je Radovan Vítek nebo Daniel Křetínský - celkem to byly dluhopisy za více než 60 miliard korun. Nejvíc jich letos vydala realitní firma CPI Radovana Vítka - a to za víc než 33 miliard. Nabídla je do zahraničních zemí jako jsou Japonsko nebo Švýcarsko, kde si CPI peníze půjčila s výhodnějším úrokem než v Česku. V září pak Irská centrální banka schválila firmě CPI vydání dluhopisů v objemu až tří miliard eur.

Hospodářské noviny

Česko o přístavy v Hamburku nepřijde. Může na nich i vydělat. Tak zní titulek Hospodářských novin. Jedná se o přístavy, které Československo získalo do pronájmu v rámci mírových dohod po první světové válce. Ty ale budou po 99 letech končit. Němci tam navíc teď chtějí stavět byty a kanceláře, proto uvítali návrh na výměnu území. Za dva pronajaté přístavy dostane Česko jeden novější, větší a přístupnější námořní dopravě. Na pozemcích chtějí Němci postavit kancelářské budovy a tři tisíce bytů. Ředitelství vodních cest odhaduje, že k výměně dojde do pěti let.

Právo

Hradní stráži i výsadkářům chybějí vojáci. Podle Práva je to kvůli zvýšeným nárokům na fyzickou i psychickou zdatnost. Ministerstvo obrany proto navrhlo vládě zvýšení odměn, aby si vojenské profese udržely konkurenceschopnost a přilákaly nové lidi. U hradní stráže by se odměna zvýšila z devíti na 11 tisíc korun. Celkově tak budou mít strážní hrubou mzdu okolo 40 tisíc. Do hradní stráže se snaží armáda nalákat nováčky pomocí mimořádných náborových příspěvků. Pro vyučené to je 50 tisíc, pro středoškoláky pak 60 tisíc korun. Kvůli testům a bezpečnostní prověrce ale projde jen čtvrtina zájemců. Zhruba k 500 stávajícím strážným chce Hrad příští rok přijmout 80 dalších.