Politolog Kopeček: Zeman končí jako proruský a pročínský prezident, aniž by nám to něco přineslo

Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana se letos neslo v pochmurném tónu. Hned v úvodu konstatoval, že uplynulý rok nebyl dobrý, kritizoval NATO kvůli odchodu z Afghánistánu a Evropskou unii kvůli Zelené dohodě pro Evropu. „Projev čtu jako přípravu na to, co bude. Dobré časy skončily, připravme se na horší,“ hodnotí politolog Lubomír Kopeček v pořadu Interview Plus.

