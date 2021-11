Výběr z médií: vánoční stromy pod kontrolou, do důchodu nejlépe v lednu a dražba autovraků

V českém tisku se v úterý dočtete, že vánoční stromy pro města jsou podle deníku Právo pod pečlivou kontrolou. Do důchodu se vyplatí jít až v lednu, vysvětluje Deník. A ústecká radnice vydražila auta, která odstranila z ulic, popisuje Mf Dnes. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 23. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V noci z 22. na 23. listopadu byl na Staroměstské náměstí v Praze převezen vánoční strom | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

E15

Výrobu aut může kromě nedostatku čipů brzy zkomplikovat také nedostatek baterií. Není totiž jisté, jestli na jejich produkci bude materiál. Všímá si toho deník E15. Chybět můžou potřebné kovy jako kobalt, nikl a lithium. Hrozí tak zpoždění přechodu k elektromobilům, který plánuje Evropská komise.

Deník N

Pandemie může zvýšit počet sebevražd, to je titulek Deníku N. Na lidi v současnosti dopadá celospolečenské napětí a sociální izolace, můžou se jim rozpadat vztahy a hodně z nich navíc čelí existenčním problémům kvůli ztrátě výdělku. Významný nárůst počtu sebevražd nicméně zatím statistická data neukazují.

Mf Dnes

Ústecká radnice vydražila auta, která odstranila z ulic. Aukci popisuje Mf Dnes. Vyvolávací cena šestnácti vraků byla 300 korun. Zájem mezi lidmi byl velký - radnice na dražbě vydělala přes 123 tisíc korun. Například cena třicet let staré Škody 120 se vyšplhala až na stonásobek - kupec za ní dal 35 tisíc korun. K autu přitom chybí klíčky a není jisté, zda mu funguje motor.

Deník

Do důchodu raději až v lednu - to radí úterní Deník. Zatímco loni se vyplatilo odejít do penze nejpozději do Silvestra, letos by měli lidé počkat až do nového roku. Od ledna se totiž průměrný důchod zvýší o 805 korun na 16 280 korun.

Právo

Vánoční stromy pro města jsou pod pečlivou kontrolou. Úterní Právo popisuje, že lesníci je před instalací na náměstí hodnotí v terénu a odebírají z nich vzorky, které následně ještě zkoumají v laboratoři. Bezpečnostní opatření zavedla Praha, Brno nebo Kroměříž po roce 2003, kdy se zřítil strom na Staroměstském náměstí.