Praha už má svůj vánoční strom. Na Staroměstské náměstí putoval z Dolní Černé Studnice

Eva Kozderková se dívala na smrk z okna svého rodinného domu dlouhá léta. Když foukalo, strom se kymácel čím dál víc, a tak se kvůli bezpečnosti s manželem rozhodli, že ho nechají pokácet.

Jejich smrk ale ještě přinese radost mnoha lidem, zvítězil totiž v anketě na pražský vánoční strom. A podle pořadatelů adventních trhů byl favoritem už od začátku, nominovaných stromů přitom letos bylo 35.

„Ten smrk je nádherný. Nebude mě to tak bolet, jako kdyby tady byli horolezci a strom krájeli, to by mě asi bolelo,“ komentovala majitelka další osud stromu.

Kácení smrku se ujal tým profesionálů v čele s mistrem republiky v práci s motorovou pilou Jiřím Vorlíčkem. Nebylo to ale nic snadného. V tak stísněných podmínkách prý dřevorubci dlouho nepracovali.

Cesta na Staroměstské náměstí

Po jednodenním odpočinku v Hostivaři pak smrk putoval v noci na úterý na Staroměstské náměstí. „Strom váží 5,8 tuny. Není to nic extra těžkého,“ smál se řidič za volantem speciálního amerického tahače Radim Kolář. A dodal, že už převážel i mnohem těžší náklad.

„Je to zodpovědnost, člověk by to nerad dovezl poničené. Aby to vypadalo na Staroměstském náměstí hezky,“ poznamenal.

Po necelé tři čtvrtě hodině tahač dojel k Pařížské ulici, kde musel řidič za pomoci kolegů s autem šikovně manévrovat, aby nepoškodil strom ani kolem stojící vozidla.

Projet asi půl kilometru dlouhou ulici zabralo zhruba 15 minut. Nakonec se ale strom na Staroměstské náměstí povedlo dovézt bez problémů.

Zhruba 22 metrů vysoký smrk ztepilý museli technici bezpečně upevnit. „Ocelová lana jsou ze tří směrů přikotvena ve dvou výškách stromu. Připravená šachta má hloubku dva metry,“ přiblížil šéf městské společnosti Technologie hlavního města Prahy Tomáš Jílek.

Jeho lidé mají na starosti i zdobení stromku. „Pro letošní rok jsme zvolili dominantní barvy hlavního města Prahy, tedy červenou a žlutou. Žlutá bude reprezentována zlatou barvou. Bude tam 40 sněhových vloček. Jako už tradičně budou velké a malé světelné koule, kterých bude 240. A není bez zajímavosti, že i letos se nám na stromeček vejde bezmála šest kilometrů světelného řetězu,“ vyjmenoval Jílek.

Jak budou vypadat trhy?

Strom se rozsvítí bez lidí, a to v noci z pátku na sobotu. Jakou podobu budou mít doprovázející trhy, není jasné.

„Zatím ta komunikace probíhá v duchu, že trhy budou. Nicméně s ohledem na epidemiologická opatření tomu budou uzpůsobeny. To znamená dodržování rozestupů. Lidé, kteří nekonzumují, by měli mít nasazené respirátory. Zároveň s tím budou i širší rozestupy mezi stánky. Co se týká doprovodného programu, tak je pochopitelné, že bude značně redukován,“ řekl radní Jan Chabr ze Spojených sil pro Prahu.

Podrobnosti k tomu, jak budou stánky vypadat, kolik jich bude a jaká na trzích budou platit pravidla, by pořadatelé měli upřesnit ve středu.

Po skončení vánočních trhů poslouží smrk ještě dvakrát. Podle Chabra zkrmí větve v zoo a z kmene má být nábytek pro domovy pro seniory.

