V Praze se po dvouleté přestávce otevírají největší vánoční trhy. Potrvají až do ledna

S prvním adventním víkendem začínají na řadě míst Česka vánoční trhy. Třeba v Praze můžou od soboty lidé navštívit stánky na Staroměstském, Václavském nebo Tylově náměstí. Otevřené budou každý den od 10 hodin. Na Staroměstském náměstí se v 16 hodin odpoledne rozsvítil vánoční strom. Praha 16:19 26. listopadu 2022 Na Staroměstském náměstí bude připravený taky betlém, dílny anebo speciální mikulášský a silvestrovský program | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

K ozdobení stromu organizátoři použili víc než šestikilometrový světelný řetěz. Na Staroměstském náměstí bude připravený taky betlém, dílny anebo speciální mikulášský a silvestrovský program. Na Václavském náměstí čekají na lidi kromě stánků s občerstvením a vánočním zboží taky ukázky tradičních řemesel.

Oba trhy potrvají až do šestého ledna. Do Štědrého dne budou trhy na Tylově náměstí, kde si můžou zájemci pořídit například jmelí, věnce, vánoční ozdoby nebo rukodělné výrobky. Velké vánoční trhy se do Prahy vrací po dvouleté pauze, kdy byly kvůli covidové epidemii zrušené.