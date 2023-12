Mistr České republiky v kácení stromů Jiří Vorlíček startuje motorovou pilu a nařezává kmen stromu. Všemu bedlivě přihlížejí novináři, po chvíli je ale odhání. Do nářezu zatlouká klín, mezitím hydraulické rameno strom zvedá do výšky. Vše trvalo asi minutu a už ho rameno drží vedle pařezu. Dřevorubec odhaduje výšku smrku po pokácení na 20 m, váha před opracováním je 4,7 tuny.

Do malé obce na Českolipsku se pomalu sjíždí zvědavci a novináři z regionu i z Prahy, aby přihlíželi kácení letošního vánočního stromu pro Staroměstské náměstí. Nachází na pozemku Radka Lupoměského. Ten se rozhodl smrk ztepilý nechat pokácet i kvůli bezpečnosti zvlášť při nepříznivých povětrnostních podmínkách. „Dokonce to tak foukalo, že jsme i přemýšleli o tom, že půjdeme spát k mým rodičům,“ vysvětluje pro Český rozhlas Liberec.

Letošní první podzimní sníh sice svatý Martin nedonesl, poslední listopadovou sobotu už ale v okolí Mimoně poletují vločky. Sněhová vrstva pokrývá špičky kopců, které zdobí výhledy u odbočky do Pertoltic nad Ralskem.

Jeřáb opatrně pokládá vánoční strom na návěs a začíná několikahodinové upevňování. Je třeba pomocí lan přivázat jednotlivé větvě k sobě, aby se vešel na návěs a zvládl bez větších škod cestu. Ptám se, zda se někdy stane, že pod náporem síly větve prasknou. Nestává se to, odpovídají přítomní pracovníci.

Vorlíček začíná upravovat kmen, než smrk následně rameno položí na vedle připravený návěs. Ještě předtím počítá stáří stromu. Na pařezu společně s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy (THMP) Tomášem Jílkem napočítal 50 let. Nezapomene následně zvýraznit revoluční rok 1989.

Najednou se ale dvorem rozlehne zvuk praskání. Jedna z větví stahování neunesla. Dívám se po zaměstnancích na místě, obratem mě ubezpečují, že to není nic, co by se nedalo spravit.

Po více než čtyřech hodinách je hotovo a tahač vyjíždí ze zahrady v Pertolticích pod Ralskem. U příjezdové cesty stojí rodina a kamarádi s telefon v ruce a se smutkem v očích smrk vyprovází. Souprava se vydává se na několika hodinovou cestu do pražských Kbel, kde bude strom čekat, než nastane čas jeho převozu na Staroměstské náměstí.