OBRAZEM: Putování vánočního stromu. Cesta smrku ztepilého z Českolipska na Staroměstské náměstí

Letošní první podzimní sníh sice svatý Martin nedonesl, poslední listopadovou sobotu už ale v okolí Mimoně poletují vločky. Sněhová vrstva pokrývá špičky kopců, které zdobí výhledy u odbočky do Pertoltic pod Ralskem.

Do malé obce na Českolipsku se pomalu sjíždí zvědavci a novináři z regionu i z Prahy, aby přihlíželi kácení letošního vánočního stromu pro Staroměstské náměstí. Nachází se na pozemku Radka Lupoměského. Ten se rozhodl smrk ztepilý nechat pokácet i kvůli bezpečnosti zvlášť při nepříznivých povětrnostních podmínkách. „Dokonce to tak foukalo, že jsme i přemýšleli o tom, že půjdeme spát k mým rodičům,“ vysvětluje pro Český rozhlas Liberec.

Ještě před začátkem kácení stromu se musela vyřídit administrativa s majitelem, při které Praha smrk oficiálně koupila | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ještě než začne kácení, podepisuje s Prahou smlouvu o odprodeji stromu. Dostane za něj 10 tisíc korun, které věnuje domovu pro seniory v Mimoni. „Jsem rád, že bude stát na Staroměstském náměstí,” těší se teď už bývalý majitel smrku.

Mistr České republiky v kácení stromů Jiří Vorlíček startuje motorovou pilu a nařezává kmen stromu. Všemu bedlivě přihlížejí novináři, po chvíli je ale odhání. Do nářezu zatlouká klín, mezitím hydraulické rameno strom zvedá do výšky. Vše trvalo asi minutu a už ho rameno drží vedle pařezu. Dřevorubec odhaduje výšku smrku po pokácení na 20 m, váha před opracováním je 4,7 tuny.

Po odříznutí bylo nutné kmen stromu zaříznout a srovnat | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vorlíček začíná upravovat kmen, než smrk následně rameno položí na vedle připravený návěs. Ještě předtím počítá stáří stromu. Na pařezu společně s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy (THMP) Tomášem Jílkem napočítal 50 let. Nezapomene následně zvýraznit revoluční rok 1989.

Začíná další fáze opracování. Pak už se jenom majitel Lupoměský podepisuje na kmen stromu, kam píše rok a název obce, odkud smrk pochází. Nechybí fotka s dřevorubci.

Majitel se před naložením stromu vyfotil s dřevorubci a napsal na něj místo původu a rok pokácení | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jeřáb opatrně pokládá vánoční strom na návěs a začíná několikahodinové upevňování. Je třeba pomocí lan přivázat jednotlivé větvě k sobě, aby se vešel na návěs a zvládl bez větších škod cestu. Ptám se, zda se někdy stane, že pod náporem síly větve prasknou. Nestává se to, odpovídají přítomní pracovníci.

Při těžké práci panovala pozitivní nálada | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Najednou se ale dvorem rozlehne zvuk praskání. Jedna z větví stahování neunesla. Dívám se po zaměstnancích na místě, obratem mě ubezpečují, že to není nic, co by se nedalo spravit.

Ne všechny větve tlak při skládání zvládly. Podobné škody se ale dají napravit | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po více než čtyřech hodinách je hotovo a tahač vyjíždí ze zahrady v Pertolticích pod Ralskem. U příjezdové cesty stojí rodina a kamarádi s telefon v ruce a se smutkem v očích smrk vyprovází. Souprava se vydává se na několika hodinovou cestu do pražských Kbel, kde bude strom čekat, než nastane čas jeho převozu na Staroměstské náměstí.

Nakonec nezbylo nic jiného, než stromu zamávat a popřát šťastnou cestu. Mnoho přítomných potvrdilo, že se na něj přijedou do Prahy podívat | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Konečně v cíli

Ten přichází o dva dny později v noci z pondělí na úterý. Za volantem tahače v Kbelích už sedí řidič Radim Kolář, který čeká na pokyn, až bude pár minut před půlnocí moct vyjet spolu s doprovodem na poslední cestu smrku.

Příjezd na Staroměstské náměstí | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jeho příjezd už v Pařížské ulici netrpělivě očekávají pracovníci společnosti Technologie hlavního města Prahy, kteří připravují vánoční výzdobu. Práce budou muset každým okamžikem přerušit, aby udělali místo pro celkem 29 metrů dlouhou soupravu.

Stejní pracovníci jako byli u kácení vylézají na strom a začínají přestřihovat lana, kterými jenom před pár dny přivazovali větvě k sobě.

Kolem úterní druhé hodiny ráno začali strom jeřábem zvedat | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pak už zbývá za pomocí klínů a štěrku smrk upevnit a zajistit pomocí třech připravených betonových kruhů. Práce ale nekončí. Až do ranních hodin dolaďují poslední detaily a zajištují bezpečnost stromu.

Ukotvení stromu vezme z celkové výšky dva metry | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kilometry světelných řetězů

Po upevnění je v úterý ráno čas na zdobení. Jako první přichází na řadu dvoumetrová špice, následují světelné řetězy, kterých by mělo být přes osm kilometrů.

Strom osvětluje osm kilometrů řetězů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když ve čtvrtek přicházím ke stromu, už je z půlky obalený řetězy a začínají se připravovat vánoční koule, které zatím leží vedle v plastových pytlích nebo v „bazénku“. Kolem stromu se pracovníci pohybují pomocí třech plošin, na jedné z nich vyjíždíme spolu s kolegy také my.

Jako první se strom nastrojil dvoumetrovou špicí | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z výšky asi 25 metrů přihlížíme, jak upevňují řetězy, a jak se další zaměstnanci domlouvají o dalším postupu. Ve večerních hodinách mají téměř hotovo. V pátek už je čeká jenom generální zkouška a v sobotu rozsvícení.

Kolem stromu se pracovníci pohybovali pomocí plošin | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Žádné oficiální zahájení. Zdobí se několik dní | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz Vánoce začínají Na Staroměstské náměstí v sobotu po před 16. hodinou proudí davy lidí. Stěží se dá projít a na náměstí se čekají skoro fronty. To samé platí i v menších uličkách. Nepomáhá ani náledí, po kterém lidé pomalu kloužou až k prvním stánkům. Světelná animace na stromě se bude opakovat každou půl hodinu za doprovodu hudby | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz Stromeček po mém příchodu už svítí. Před 16.30 ale najednou zhasne, aby za doprovodu hudby z pohádky Tři oříšky pro popelku opět přesně o půl ožil. Lidé si vše natáčí a točí. Světelná animace se bude opakovat každou půl hodinu. Strom ozdobilo 350 vánočních koulí v červené, žluté a zlaté barvě | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz Kdo už stromeček viděl se pak pomalu přesouvá do jednoho z desítek stánků. Lidé si kupují svařené víno, „tradiční“ trdelníky nebo brambůrky. Plné jsou i okolní bary a restaurace. A kdo odejde bez selfie ze Staroměstského náměstí, skoro jako by tam ani nebyl. To obzvlášť platí přímo u stromečku, kde si ale musí každý dát pozor – ani tady se nedá uniknout ledové klouzačce. Nezbývá už nic jiného než uzavřít letošní cestu smrku z Pertoltic pod Ralskem na Staroměstské náměstí, kde bude až do 6. ledna příštího roku po dobu trvání trhů. Spolu s davem se přesouvám směrem k metru, proti nám ale proudí další, kteří také chtějí zažít advent s novým dočasným sousedem mistra Jana Husa.