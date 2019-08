Nečekaný dopad suchého a teplého počasí. V jabloneckém kostele poničilo varhany

Srdce hudebního nástroje, vzdušnice, která rozhání vzduch do trubek, je popraskaná. Oprava bude stát desítky tisíc korun a pak je bude znovu potřeba vlhčit.

Ve varhanní skříni ukazuje poničené srdce nástroje farář Karel Koláček. „Vzdušnice je vevnitř ve varhanách. Do vzdušnice je vzduchovodem přiveden ve větším množstvím vzduch a pak je trubičkami rozváděn. Ale protože to je popraskané…,“ řekl redaktorce Českého rozhlasu Liberec.

Z měchu do vzdušnice proudí vzduch, pak pokračuje do trubic a píšťal. Jenže v současnosti prochází tak, jak nemá. Varhany sice nejsou němé, ale hrát se na ně nedá. Zkrátka se nedá předpokládat, co se ozve.

„Může vynechat v nějakou chvíli, nebo může mít různé přízvuky, jak to chodí ve vzdušnici. Těžko na to půjde zahrát koncert před publikem,“ říká farář.

Poprava vedrem

Dřevo je popraskané, přestože jsou okolo postaveny nádoby s vodou. Vedle leží měřič teploty a vlhkosti – ukazuje 45 procent a 23 stupňů. V kostele běžně nevídáno.

Podle Kolářka je také neobvyklé, že varhany vyrobené na počátku 20. století, prošly rekonstrukcí před šesti lety a teď jsou znovu rozbité.

„V životě by mě nenapadlo, že tak brzo budou mít varhany problém. Vždy byl problém s větší vlhkostí než s tím, že by přesychalo dřevo, bylo teplo a sucho,“ říká.

Podle organologa Jana Gottwalda je problém nejenom v nedostatečné vlhkosti, ale také v tom, že do kostela chodí málo lidí. Prostory se tak nezadýchávají. Vypadá to nenápadně, svůj vliv to ale má. Těžko tomuto faktu ovšem přikládat hlavní vinu.

„Pravdou je, že v posledních letech sucho a vysoká teplota dělá svoje. Je to několikátý rok za sebou, kdy jsou varhany tohoto typu popravovány vedrem. Řešit se to dá, je to ale nákladné. Máme několikero typů varhan z hlediska stavby a právě varhany pneumatické tím trpí nejvíc,“ popisuje Kolářek.