Varnsdorf chce nalákat zpěvné ptáky do města. Po ulicích rozmisťuje budky
V ulicích Varnsdorfu na Děčínsku se objevily desítky ptačích budek. Město jich nechalo vyrobit celkově 90. Jedna budka včetně instalace podle mluvčího radnice Tomáše Seckého vyjde zhruba na 250 korun. Město se tak snaží do ulic přilákat zpěvné druhy ptáků.
Nejen k potěše obyvatel, ale i praktické využití má přinést, podle Seckého, rozmístění budek třeba na tamním hřbitově. Ptáci totiž likvidují housenky, které požírají tamní zeleň. Město tak chce ptáky podpořit v tom, aby se kolem hřbitova usazovali a zbavovali zeleň škůdců.
Na městském hřbitově, v jeho klidnějších okrajových částech, se objevilo 20 budek. Dalších 18 jich bylo rozmístěno v zahradách mateřských škol, kde poslouží nejen ptákům, ale také dětem.
Největší část, 50 budek, byla instalována v městském lese pod Studánkou.