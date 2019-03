Hrozba Huawei? Kyberúřad chce informace do konce května, kritické systémy má nejméně šest resortů

Když koncem loňského roku Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování kvůli čínské firmě Huawei, byl z toho poprask. Vláda následně nařídila 160 státním úřadům i soukromým firmám provést bezpečnostní audity. Server iROZHLAS.cz se po třech měsících dotázal, jak to s analýzami vypadá na ministerstvech. Ta by měla informace o ošetření možných rizik dodat bezpečnostnímu úřadu do 31. května.

Praha 6:00 26. března 2019