Meteorologové varují před povodněmi, zejména na jihozápadě má vydatně pršet

Na Šumavě a v částech Krkonoš a Jeseníků mohou stoupat hadiny některých potoků a řek. Může za to nezvykle teplé počasí. V pondělí ráno byly podle meteorologů teploty v Česku pro 3. leden nejvyšší za posledních 30 let. Vůbec nejvíc naměřili v pražském Klementinu, a to 9,6 stupně Celsia. Vysoké teploty v Česku budou provázet také silné deště. Varování před nimi platí zejména pro jižní Čechy.

