O návratu mezi kněží rozhodne Vatikán. Muže po osmi letech soud zprostil obvinění ze zneužívání ministranta

Právě řeholníci ve Vatikánu mohou rozhodnout o tom, zda se kněz suspendovaný kvůli odsouzení v roce 2011 může vrátit zpět do kněžské služby. Jak dlouho bude proces trvat, však zástupci řádu salvatoriánů nedokážou odhadnout. Uvedl to představený salvatoriánů v České republice Leszek Rackowiak.

Kněz souzený za pohlavní zneužívání ministranta se činu nedopustil, rozhodl soud Číst článek

„Když už rozsudek soudu z Jeseníku nabude právní moci, i s písemnou žádostí pana Adama o návratu do kněžské služby bude předán provinciálovi a jeho radě. Oni vystoupí s žádostí do Generalatu, který pak předloží věc Kongregaci pro řeholníky ve Vatikánu. Důležité bude rozhodnutí právníků církevního zákona,“ popsal proces Leszek Rackowiak.

Podotkl, že nedokáže říci, jak dlouho bude proces trvat a jaké budou podmínky návratu ke kněžské službě. „Je to první takový případ, který sleduji ve svém životě. Doufám, že se naplní přání pana Adama, aby mohl sloužit lidem i Bohu jako kněz,“ doplnil představený salvatoriánů v Česku. Řeholní řád, kam patřil před svým suspendováním i neprávem odsouzený Kuszaj, je členem polské province salvatoriánů se sídlem v Krakově. Nejvyšším představeným je General a jeho rada v Římě, kam by měla Kuszajova žádost o návrat ke kněžské službě putovat.

Po osmi letech zproštěn obžaloby

Bývalého kněze soud potrestal jesenický soud za pohlavní zneužívání a ohrožování výchovy mládeže v roce 2011 a uložil mu tehdy půlroční trest s podmíněným odkladem na dva roky, soud mu navíc zakázal po tři roky pracovat s dětmi do 18 let. Trest byl muži sice na základě amnestie později prominut, po odsouzení byl však Kuszaj na základě rozsudku suspendován a kněžskou práci vykonávat nemohl. O osm let později, tento týden v pondělí, jej soud obžaloby zprostil s tím, že nebylo prokázáno, že se skutek stal. Kuszaj byl odsouzen neprávem na základě nevěrohodné výpovědi.

Bývalý kněz Adam Stanislav Kuszaj, kterému proces zasáhl deset let jeho života, v minulosti působil v ostravsko-něžské službě, sdělil ihned po vynesení osvobozujícího rozsudku: „Chci hlavně sloužit lidem a Bohu, vrátit se ke kněžské službě je pro mě nejdůležitější. Samozřejmě že vnímám, že jsem o devět let přišel, ale člověk má další zkušenosti.“ On i státní zástupkyně se na místě vzdali odvolání, lhůtu si ponechala pouze zmocněnkyně poškozeného.