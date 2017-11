Muž úmyslně narážel do aut řidiček, které ho předjížděly. Soud ho poslal do vazby

Řidič z Jirkova na Chomutovsku už v červnu letošního roku svou agresivní jízdou v Pražské ulici v Chomutově způsobil dopravní nehodu. „Se svým osobním vozidlem úmyslně bočně narazil do osobního vozidla řidičky, která ho předjížděla,“ uvedla mluvčí.

Tunely na D8 se řidiči řítili i 200 km/h. Pokuty se ale kvůli sporům úředníků bát nemusí Číst článek

Obdobně se podle policistů zachoval také v listopadu na silnici l/13 poblíž Baumaxu v Chomutově. S vypůjčeným vozidlem opět způsobil dopravní nehodu v době, kdy byl řidičkou předjížděn. „Ženu dojel, předjel a pak náhle vjel do jejího jízdního pruhu, přičemž poškozená řidička již přes veškerou snahu nestačila zabránit střetu vozidel,“ popsala Pivková.

Ani v jednom případě nebyli účastníci nehod vážně zraněni, což je podle policistů zásluha duchapřítomnosti obou řidiček. Škody na vozidlech byly odhadnuty na 50 tisíc korun.

Muž byl zadržen a státnímu zastupitelství byl doručen podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. „Okresní soud o uvalení vazby v neděli rozhodl a zadržený byl následně eskortován do vazební věznice v Litoměřicích,“ řekla mluvčí. V případě odsouzení hrozí muži za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí dvou až osmi let.