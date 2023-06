Úly zasáhla nákaza varroázy a růst nákladů. Přesto může být snůška medu průměrná, hlásí z jihu Čech

„Takový jednoduchý test pro zralost medu je, že s tím rámečkem takhle trhnete. A když z toho nic nevypadne, je to k vytáčení,“ vytahuje českobudějovický včelař Aleš Křenek z jednoho úlu zaplněný plást.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Se včelaři se setkala Jitka Cibulová Vokatá

„Letos se to rýsuje, že nektarová snůška by mohla být o něco málo lepší než loňská, což je nějakých dvacet kilo na včelstvo. V posledních čtyřech letech byly kvůli vývoji počasí snůšky podprůměrné, do těch dvaceti kilo. Teď je naděje, že to bude víc,“ říká Křenek.

Chladné jaro ovlivnilo první snůšku například v Krtelích na Prachaticku, kde včelaří František Mach. „Některé dny byly špatné, některé lepší. Pršelo, včely nemohly ven. Švestky u nás nejsou vůbec a třešně míň, je vidět, že to v opylení bylo horší,“ popisuje.

Kvůli varroáze letos v Česku uhynulo čtvrt milionu včelstev. To se odrazí na množství medu. Aleš Křenek se domnívá, že někteří včelaři už nebudou včelstva z finančních důvodů obnovovat. „Letos bude obnova včelstev složitější kvůli zvýšení nákladů, třeba jenom na pořízení cukru, kterého včely potřebují přes dvacet kilo, aby byly v kondici na příští rok,“ vysvětluje.

Včelaři by měli stočit první med zhruba do konce příštího týdne.