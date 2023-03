Včelstva v celé republice ničí varroáza. Na Ústecku uhynuly tři čtvrtiny včelstev

Na Litoměřicku jich ubyla více než polovina a v ostatních okresech se počty uhynulých včelstev pohybují pod padesáti procenty.

Předsedkyně krajské pobočky Českého svazu včelařů Jarmila Machová takovou situaci nepamatuje: „Na svazu jsem 30 let a nepamatuji takový úhyn – Ústí nad Labem 78 procent, v Litoměřicích 58,5 procenta a Louny mají 41 procent – tam uhynulo 3223 včelstev.“

Včelaři by se proto podle ní měli držet metodických pokynů veterinární správy.

„Včelaři by měli začít metodicky správně, jak se má, léčit ta včelstva. Měli by to dělat najednou, aby nedošlo k tomu, že jeden nebude léčit a ta nákaza se zase mezi včelstva roznese, protože včely zalétají,“ dodává Machová.