Přehled tisku: zlevnění hypoték, nadbytek kojeneckých ústavů a obavy včelařů

Stát bude méně kontrolovat malé pivovary, píšou Hospodářské noviny. Regionální deník upozorňuje na obavy včelařů, bojí se, že by zloději mohli zneužít informace o umístění úlů v internetovém registru. Mladá fronta DNES se věnuje tomu, že lékárny mohou shromažďovat velké množství dat o zákaznících, pokud mají věrnostní kartičky. Praha 8:22 13. dubna 2018

E15

Hypotéky by v příštích měsících mohly mírně zlevnit. Píše o tom páteční E15. Ta si všímá toho, že bankám v minulých týdnech rychle klesly náklady na správu peněz. A právě proto by podle analytiků mohly klesnout taky úrokové sazby. Sazby u některých hypoték snížily konkrétně Wüstenrot a UniCredit Bank, a to o jednu až tři desetiny procentního bodu. Podle analytika Libora Ostatka by sazby v příštích týdnech mohly snížit i další - hlavně menší banky. Pokles ale podle deníku E15 nejspíš bude jen dočasný.

Mladá fronta DNES

Lékárny můžou mít o některých pacientech víc informací než ošetřující lékaři. Tématu se věnuje páteční Mladá fronta DNES. Velké množství dat lékárny shromažďují o zákaznících, kteří mají věrnostní kartičky. Při jejich pořizování pacienti často s ukládáním dat nevědomky souhlasí.

V praxi to funguje tak, že pokud si v lékárně zákazník něco kupuje a kartičku předloží, pokladní systém na ni nákup automaticky zaznamená. Na data se pak můžou podívat nejen magistři, ale taky další zaměstnanci, kteří pro příslušný řetězec lékáren pracují. A těch můžou být podle Mladé fronty DNES stovky nebo i tisíce. Některé řetězce navíc informace sdílí v celoevropském systému, takže se k datům teoreticky můžou dostat i lidé v zahraničí.

Hospodářské noviny

Stát bude méně kontrolovat malé pivovary. Jejich provozovatelům to podle Hospodářských novin slíbila ministryně financí v demisi Alena Schillerová za hnutí ANO. Majitelům minipivovarů třeba vadí, že musí celníkům pravidelně posílat potvrzení o věcech, které si úřady můžou jednoduše zjistit samy.

Lidové noviny

V Česku je podle Lidových novin moc kojeneckých ústavů. Deník si všímá, že asi v polovině z nich žije méně než deset dětí. Část krajů se totiž snaží děti co nejrychleji umisťovat do pěstounské péče. Přebytečné ústavy ale kraje většinou rušit nechtějí. Problém už ale začalo řešit ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministryně v demisi Jaroslava Němcová z hnutí ANO chce klasické ústavy změnit v takzvané rodinné ústavy. V praxi by to znamenalo snížit jejich kapacitu a tedy i náklady. Na začátku letošního roku žilo v kojeneckých ústavech v celém Česku podle údajů organizace Lumos celkem 441 dětí.

Regionální Deník

Včelaři se bojí, že by zloději mohli zneužít informace o umístění úlů v internetovém registru. Upozorňuje na to regionální Deník. Registr je totiž veřejný a podívat se do něj může každý. Krádeží včelstev přitom přibývá. Informace o tom, kde úly jsou, mají zlepšit komunikaci mezi chovateli včel a zemědělci - hlavně kvůli ohlašování chemických postřiků. To by mělo zabránit případné otravě včel.

Právo

Ústav pro problémové chlapce ve Žluticích na Žatecku není pro děti bezpečný. Na zjištění České školní inspekce upozorňuje páteční deník Právo. Podle inspektorů se vychovatelé v ústavu dětem málo věnují nebo neřeší šikanu. Ve Žluticích může bydlet víc než 20 chlapců ve věku od sedmi do devatenácti let. Ve Žluticích žijí hlavně děti s poruchami chování nebo s nařízenou ústavní výchovou. Česká školní inspekce zjistila ve žlutickém ústavu problémy opakovaně. Situace se navíc v minulých letech postupně zhoršovala.