‚Včera tady bylo asi 8 botiček.‘ Nádraží v Jindřichově Hradci zkrátilo dobu parkování na půl hodiny
Na nádraží autem a dál vlakem. Takový způsob cestování volí často studenti nebo lidé dojíždějící za prací. Pokud nemají odvoz, potřebují někde nechat zaparkované auto. V Jindřichově Hradci na řidiče čekalo překvapení – nově je totiž parkování u vlakového nádraží omezené na půl hodiny. Pro některé řidiče, kteří tam nechávají stát auto a pokračují vlakem do práce, to je komplikace. Po zavedení novinky dostalo spoustu majitelů vozů pokutu.
„Včera tady bylo asi osm botiček,“ popisuje pro Český rozhlas České Budějovice jedna z cestujících situaci na parkovišti před vlakovým nádražím. „Myslím si, že půlhodina je málo,“ říká. Některým řidičům ale půlhodinové omezení nevadí.
„Jenom převezu dceru, počkám, až vlak odjede a jedu pryč. Je pravda, že kdybych jezdil potom někam do práce, tak by mi to vadilo,“ přemýšlí jeden z řidičů.
Dostat se na vlak jinak než autem může být obtížné. „Jsme z Hradce, ale městská (doprava, pozn. red.) jí sem jede tak mizerně, že by buď nestíhala, nebo by tu byla víc jak půl hodiny předtím,“ popisuje dál.
Až donedávna mohli řidiči před nádražím parkovat, jak dlouho potřebovali. „Obdrželi jsme podnět od Správy železnic i od samotných cestujících, že parkoviště u nádraží bývá často obsazené auty, které tam stojí i týden nebo déle. Toto parkoviště jsme tedy začali sledovat a na základě toho jsme spustili pilotní projekt a omezili stání před nádražní budovou na 30 minut,“ vysvětluje rozhodnutí města mluvčí Karolína Bartošková.
Parkování na delší čas?
Ti, kteří potřebují parkovat delší čas, tak musí hledat stání jinde. „Rodiče bydlí tady hned u nádraží a tím, jak tady nejsou parkovací místa, tak pak zase nemohou zaparkovat před domem, protože tam parkují lidé, kteří jedou třeba do práce a večer z práce,“ popisuje paní Marie. Většina z 24 míst je teď určena pro krátkodobé stání.
„Nově máme vymezena dvě stání pro taxíky. Dříve se totiž stávalo, že vozy při čekání na cestující blokovaly prostor a ostatní auta nemohla projet. Zbylých 24 parkovacích míst jsme rozdělili tak, že 20 z nich je určeno k rychlému zastavení do 30 minut a na čtyřech místech je možné parkovat až 20 hodin, tedy od prvního do posledního vlaku během dne,“ doplňuje Bartošková.
Někdy se ale cestující vrací i později. „Zrovna minulý týden jsem tady nechala stát auto tři dny, protože jsem jela do Prahy na školení a dnes jedu právě na jeden den,“ popisuje jedna z cestujících.
Do půl hodiny se to podle některých dá stihnout obtížně. „To opravdu ne.“ Režim parkování se ale podle Karolíny Bartoškové bude ještě měnit.
„Po vyhodnocení provozu u nádraží jsme se rozhodli změnit část parkovacích míst, nově bude 14 stání vyhrazeno na delší parkování až 20 hodin, tedy od prvního do posledního vlaku v jednom dni a 10 míst zůstane rychloobrátkových na 30 minut. Co ale opravdu nechceme, je dovolenkové parkování na týden nebo dva – k tomu prostor u nádraží určený není,“ uzavírá Bartošková.
Víc parkovacích míst na dlouhodobé stání by se mělo objevit v řádu několika týdnů.