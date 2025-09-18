Vdova po Karlovi des Fours Walderode má dostat jeden pozemek. Vydání dalších 60 soud zamítl
Soud v Semilech ve čtvrtek v restituční kauze Walderode částečným rozsudkem rozhodl o vydání jednoho pozemku Johanně Kammerlanderové, vdově po Karlovi des Fours Walderode. Je v Turnově – Daliměřicích, jde o 1554 metrů čtverečních. U dalších zhruba 60 pozemků návrh o vydání zamítl kvůli tomu, že patřily soukromým osobám a Kammerlanderová tak musí žádat o finanční náhradu pozemkový fond. Rozsudek není pravomocný.
Soud čeká do budoucna jednání o vydání dalších více než 1000 pozemků.
Soudce Michal Polák ve čtvrtek řekl, že na základě rozhodnutí Ústavního soudu je jednoznačně doložené a vyřešené, že Johanna Kammerlanderová je oprávněnou osobou. Může tedy o vydání pozemků žádat.
Walderode přišel o panství v části Semilska, Jablonecka a Liberecka po druhé světové válce jako Němec na základě Benešových dekretů.