Ve Chvaleticích na Pardubicku chtějí obnovit městský park. Stromy v něm ale posprejoval vandal
Vandal ve Chvaleticích na Pardubicku posprejoval desítky stromů a keřů v městském parku. Policie řeší případ jako přestupek a viníkovi hrozí za poškození stromů pokuta. Obarvené stromy jsou přitom součástí parku, který chce město příští rok opravit a hrozí, že barva z kůry nezmizí a posprejované stromy budou kazit výsledný dojem.
„Tady je hodně lidí, kteří prostě škodí a dělají nepořádek,“ reaguje na poničené břízy, javory a jehličnany obyvatelka Chvaletic, paní Radomíra v městském parku.
Vandal namaloval na stromy modré čáry a číslice. Podle nezávislé starostky Renaty Dymešové posprejoval asi 40 dřevin.
„Jeden občan Chvaletic stromy pomaloval, očísloval, označil je sprejem. Nejsem si úplně jistá, jestli se to dá odstranit. Víme, že když se takhle značí stromy, vydrží to spoustu let,“ říká Dymešová. Domnívá se také, že vandalský čin mohl souviset právě s připravovanou obnovou parku.
„Jeho motivace byla údajně, aby lidi věděli, které stromy jsou určené ke kácení, aby pak nebyli překvapení. A už tohle může v lidech vzbuzovat hrůzu, že je to hrozné, kolik stromů se pokácí a vůbec to tak není,“ dodává starostka. Případ řeší policie jako přestupek.
„Případem barvou označených stromů jsme se zabývali a v minulých dnech jsme celou věc oznámili na městský úřad Chvaletice jako podezření z přestupku proti občanskému soužití. Ve správním řízení hrozí podezřelému muži pokuta až dvacet tisíc korun,“ potvrdil policejní mluvčí Tomáš Dub.
Rekonstrukci klidového místa plánuje radnice na příští rok. Součástí bude i kácení stromů, ale jen těch, které určil dendrologický posudek. Zbylé na místě zůstanou, včetně stromů, které vandal poškodil.
„Budeme mít obnovený park a mezi tím budou takhle postříkané a posprejované stromy,“ uzavírá Dymešová.
Náklady na obnovu městského parku odhaduje radnice na čtrnáct milionů korun. Dostat by měl nové cesty, lavičky, dřeviny a úspornější osvětlení.