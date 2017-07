Ve čtvrtek čekají Česko vysoké teploty a silné bouřky, varují meteorologové

Teploměry by ve čtvrtek měly ukázat přes 31 stupňů. Od západu by ale měla postupně přijít studená fronta, která by měla přinést silné bouřky prakticky v celé České republice.

„Nejprve v Čechách, postupně během odpoledních a večerních hodin i na Moravě a ve Slezsku. Snad jen na úplném východě Moravy a Slezska by se měly bouřky objevovat jen výjimečně,“ řekla Radiožurnálu Odstrčilová.

Bouřky může doprovázet přívalový déšť nebo kroupy a silný vítr.„Bouřky mohou být ojediněle i silné, zejména s přívalovými srážkami. V menší míře se mohou objevit i kroupy a silné nárazy větru,“ dodala Odstrčilová.