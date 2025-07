Ve čtvrtek zasáhnou Moravu a jih Čech silné bouřky. Napršet může až 50 milimetrů srážek

Více než třicetistupňové teploty ve čtvrtek na části území vystřídají silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) před nimi ve středu vydal varování pro jih Čech a velkou část Moravy. Hrozí především velmi silné srážky dosahující až 50 milimetrů za hodinu, ale také vítr o rychlostech dosahujících 70 kilometrů za hodinu. Výstraha platí od čtvrtečních 12.00 do večerních 22.00. Praha 18:15 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstraha ČHMÚ před bouřkami na čtvrtek 3. července 2025 | Zdroj: ČHMÚ

Ačkoliv teploměr opět ukáže víc než 31 stupňů Celsia, na jižní a východní Moravě místy i přes 34 stupňů, po poledni čeká část republiky ochlazení.

„Ve čtvrtek odpoledne a večer se zejména v jižních Čechách, na Moravě a ve Slezsku místy vyskytnou velmi silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině,“ uvedl František Šopko z ČHMÚ. Bouřkám by se měla podle výstrahy vyhnout severozápadní zhruba třetina území.

Už ráno by podle ústavu mohly dorazit menší deště, případně bouřky z Německa. Odpoledne na západě a jihu Čech mají vznikat malé buňky, které se postupně začnou slévat do větších systémů a postupovat na východ. Večer by potom mohly na jihu republiky skončit mraky z Rakouska.

„Nelze vyloučit ani ojedinělou tvorbu supercel, hlavně od podvečera, kdy roste střih větru,“ varuje dále ČHMÚ na sociálních sítích. „Je ale možné, že předchozí bouřky jim vyčerpají energii, takže ani nevzniknou,“ dodává.

⚡️ Zítra, co se týká bouřek, nás zřejmě čeká opět rušný den.



⚡️ Během zítřka bude přes ČR k východu přecházet brázda nízkého tlaku vzduchu související s tlakovou níží nad Skandinávií. V této brázdě se během dne zřejmě vytvoří čára lability, za brázdou se bude vlnit studená… pic.twitter.com/aRPP9XTadu — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 2, 2025

„Hlavní nebezpečí budou představovat velké úhrny srážek za krátký čas. Nelze vyloučit ani 50 milimetrů za hodinu,“ píše dále ČHMÚ. Hrozí i padání menších krup nebo nárazy větru dosahující až 70 kilometrů za hodinu.

Středeční rekordy

S počátkem letních prázdnin přišly tropické dny s teplotami nad 30 stupňů Celsia do Česka. To ve středu zažilo dosud nejteplejší den letošního roku. Teploty na řadě míst výrazně překonaly 35 stupňů Celsia, což je hranice takzvaného supertropického dne.

Nejvíce naměřili v Husinci-Řeži u Prahy, kde bylo odpoledne 37,4 stupně Celsia. Rekord pro 2. červenec zaznamenalo 120 ze 170 stanic, které fungují alespoň 30 let. ČTK to řekl Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Teploty odpoledne stoupaly vysoko především v Čechách. V Doksanech na Litoměřicku bylo 37,3 stupně Celsia, v Tuhani na Mělnicku 37,1 stupně, v Dobřichovicích u Prahy rovných 37 stupňů a Neumětely na Berounsku naměřily 36,6 stupně Celsia.