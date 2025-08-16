Ve Frýdlantském výběžku chybějí bankomaty. V těch, kde jsou, občas docházejí peníze
Někteří lidé v Novém Městě pod Smrkem si stěžují na nedostatek bankomatů. Ve městě s přibližně 3700 obyvatel je pouze jeden.
Podle starosty Petra Černici z hnutí ANO se vedení novoměstské radnice snaží s bankami vyjednat další bankomat. Kvůli nízkému počtu obyvatel ale zatím žádná nesouhlasila.
Do kanceláře starosty navíc nedávno přišla také anonymní písemná stížnost. V bankomatu podle starosty občas chybějí peníze. Na větší kulturní akce musí radnice na banku apelovat, aby ho doplnila.
Další nejbližší bankomat je například v Hejnicích nebo ve Frýdlantu. Žádný není například ve Višňové, Černousech ani v Horní Řasnici. Dohromady tam žije zhruba 2000 lidí.