Ve městech na Vysočině začala pravidelná deratizace hlodavců. V Horní Cerekvi kladou pasti do kanálů

Zbavit se potkanů, myší a dalších škůdců je pro mnohá města a obce nikdy nekončící boj. Jeho součástí je také pravidelná plošná deratizace, a to hlavně na jaře a na podzim. V pondělí začala například také v Horní Cerekvi.

Reportáž Horní Cerekev (Pelhřimovsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Deratizace kanálů v Horní Cerekvi

Deratizace kanálů v Horní Cerekvi | Foto: Milan Soldán | Zdroj: Český rozhlas

Deratizátoři Štěpán Hřiba a Jindřich Stránský připravují otrávené nástrahy, které vypadají jako miniaturní salámy. Následně je připevňují ke kanálové vpusti, což je podle nich typické místo, kam nástrahy umisťují. Říkají, že mají zkušenost s tím, že právě tam potkani běhají.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si reportáž o deratizaci hlodavců v Horní Cerekvi

Na umístěné nástrahy by měli dávat pozor majitelé domácích zvířat, především psů. „Měli by psy hlídat, protože je možné, že to někdo z kanalizace vytáhne a pes by to klidně mohl sníst a přiotrávit se,“ varují deratizéři.

Plošnou deratizaci celého města dělají v Horní Cerekvi dvakrát ročně, říká starostka Martina Vaňková (nestr.). „Deratizace probíhá ve dvou etapách – jaro a podzim. V jednu chvíli položíte nástrahy a zhruba po měsíci je přijdete zkontrolovat, případně nástrahy ještě doplní,“ popisuje starostka.

Deratizace už začala také na jiných místech kraje. Na otrávené nástrahy lidé narazí například v ulicích Pelhřimova, a to celé září.

Milan Soldán Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme