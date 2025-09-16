Ve městech na Vysočině začala pravidelná deratizace hlodavců. V Horní Cerekvi kladou pasti do kanálů
Zbavit se potkanů, myší a dalších škůdců je pro mnohá města a obce nikdy nekončící boj. Jeho součástí je také pravidelná plošná deratizace, a to hlavně na jaře a na podzim. V pondělí začala například také v Horní Cerekvi.
Deratizátoři Štěpán Hřiba a Jindřich Stránský připravují otrávené nástrahy, které vypadají jako miniaturní salámy. Následně je připevňují ke kanálové vpusti, což je podle nich typické místo, kam nástrahy umisťují. Říkají, že mají zkušenost s tím, že právě tam potkani běhají.
Na umístěné nástrahy by měli dávat pozor majitelé domácích zvířat, především psů. „Měli by psy hlídat, protože je možné, že to někdo z kanalizace vytáhne a pes by to klidně mohl sníst a přiotrávit se,“ varují deratizéři.
Plošnou deratizaci celého města dělají v Horní Cerekvi dvakrát ročně, říká starostka Martina Vaňková (nestr.). „Deratizace probíhá ve dvou etapách – jaro a podzim. V jednu chvíli položíte nástrahy a zhruba po měsíci je přijdete zkontrolovat, případně nástrahy ještě doplní,“ popisuje starostka.
Deratizace už začala také na jiných místech kraje. Na otrávené nástrahy lidé narazí například v ulicích Pelhřimova, a to celé září.