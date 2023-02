Učitelé často nerozpoznají nadané děti, zejména ty ze sociálně slabých rodin, upozornila školní inspekce

Mezi českými školáky jsou desetitisíce nadaných dětí, učitelé ale nadání odhalí jen u zhruba čtvrtiny z nich. Ve své výroční zprávě na to před časem upozornila Česká školní inspekce. Podle ní to souvisí i s tím, že pedagogové nevědí, jak talentované děti rozpoznat. Ještě palčivější problém to bývá u nadaných žáků ze sociálně slabých rodin. Zlepšovat se to snaží některé nestátní organizace. Praha 20:30 25. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Učitelé často neví, jak nadané děti rozpoznat (ilustrační foto) | Foto: Megan Soule | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„V Nizozemsku obor evropské veřejné právo a pak taky ve Švédsku, kde bych rád studoval biomedicínu,“ osmnáctiletý Vojtěch Pavrovský by chtěl na vysokou školu do zahraničí. Předtím ho na jaře čeká maturita na soukromém gymnáziu Open Gate. Bude skládat i mezinárodní závěrečnou zkoušku.

V českých školách je ve skutečnosti mnohonásobně víc nadaných dětí, než kolik jich rozpoznají učitelé. Ještě komplikovanější je odhalit mimořádný talent u dětí ze sociálně slabých rodin.

Na prestižní střední škole by nemohl studovat bez sociálního stipendia, které Open Gate poskytuje nadaným dětem z dětských domovů, v pěstounské péči, nebo ze sociálně slabých rodin.

„Moje matka propadla alkoholismu, proto se moji rodiče rozdělili a otec si mě vzal do vlastní péče. Otec ale podnikal společně s dalšími příslušníky rodiny, což mu způsobilo velké dluhy a následně se dostal i do exekuce,“ popisuje Vojtěch a říká, že existují i závažnější případy, kdy děti žijí v horších podmínkách.

Znevýhodněné děti studující na gymnáziu Open Gate podporuje nadace rodiny Kellnerových. Od roku 2005, kdy škola začala fungovat, poskytla sociální stipendia skoro čtyřem stovkám studentů, říká ředitelka gymnázia Petra Dobešová.

„Ze zkušenosti víme, že pro znevýhodněné je to často o náhodě a štěstí. Záleží, zda jsou kolem nich lidé, kteří je na příležitost upozorní. Zároveň zde máme ale i děti, které nás našly samy. V prostředí, ze kterého pochází, jejich vzdělání často nikoho nezajímá,“ popisuje ředitelka.

Jak hledat talent a motivaci

Open Gate nabízí i akreditovaná školení pro sociální pracovníky, učitele nebo pěstouny, aby věděli, jak hledat talent a motivaci u dětí z málo podnětného prostředí.

Zkušenosti s vyhledávání nadaných dětí má třeba i sociální pracovnice z komunitního centra v Říčanech Lucie Sochůrková. Vzpomíná například, jak v jedné sociálně slabé početné rodině odhalila hudební nadání.

„Přijeli jsme do jedné rodiny, kde bylo pět dětí. Ty si z domácího náčiní poskládaly bubny, na které nám zahrály. A tak jsme přišli na to, že by celá sourozenecká skupina mohla někde působit. Pomocí nadace a sponzorů jsme jim platili hudební školu a děti se pak dostaly až do hudební soutěže,“ líčí Sochůrková.

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala je problém s objevováním nadání u dětí v tom, že učitele na práci s talentovanými dětmi dostatečně nepřipravují už samotné pedagogické fakulty. A výjimečných schopností svých dětí si často nevšimnou ani rodiče.

Zatloukal upozorňuje na to, že za nadané žáky okolí často považuje pouze ty, kteří mají dobré výsledky ve škole a to je chyba. „Máme děti, které jsou nadané i umělecky, pohybově, manuálně, nebo sociálně,“ říká.

Česká školní inspekce sestavila desatero, které by mělo pomoct učitelům nadané žáky rozpoznat. Doporučuje jim třeba, aby místo výkladu s dětmi víc komunikovali.