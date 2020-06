Ve snímku V síti panic s trikem Batmana, v běžném životě nastávající otec. Policii se přišel udat sám

Na policii se sexuální predátor ze snímku V síti přihlásil sám, protože chtěl mít před příchodem potomka vyřešenou minulost. V dokumentu přitom tvrdil, že je panic. Brněnské městské státní zastupitelství případ muže, který telefonoval s herečkami v triku s logem Batmana, vyřešilo podmíněným zastavením trestního stíhání s roční zkušební dobou. Původní zpráva Praha 6:00 24. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž volal s jednou z hereček v triku Batmana, svou tvář nikdy neukázal | Zdroj: Hypermarket Film

Mladý muž se v dokumentu V síti objevil jen krátce, a to v hovoru po Skypu s herečkou předstírající dvanáctiletou dívenku. Nikdy neukázal tvář, kamera zabírala pouze jeho hruď s tričkem s logem Batmana. S dívkami mluvil nejistým a odtažitým hlasem.

Co je podmíněné zastavení trestního stíhání? Podmíněné zastavení trestního stíhání lze charakterizovat jako rozhodnutí prozatímní, se stanovením zkušební doby, vázané na splnění určitých podmínek a povinností uložených obviněnému. Z pohledu trestního práva hmotného trestní odpovědnost pachatele trvá, z pohledu práva procesního se věcí i nadále zabývají orgány činné v trestním řízení. Obviněný má nadále možnost požadovat řádné projednání věci příslušným soudem. Zdroj: http://www.nsz.cz/

„Byl to ale jeden z nejměkčích hovorů, ve kterém přesto dojde k náznaku masturbace,“ popsal scénu režisér filmu Vít Klusák. Zmínil také, že se muž v dokumentu vymlouval na to, že je panic. „Ale to asi byl jen úskok, protože policisté mi mezi řádky zmínili, že je to nastávající otec. Tyhle jeho výmluvy ale nic nemění na tom, že oslovoval dívku, o které si myslel, že je jí dvanáct,“ dodal.

Když se před čtyřmi měsíci snímek dostal do kin, přišel se sám udat na policii. „Pachatel se dostavil k policejnímu orgánu sám, k jeho motivu učinit oznámení na policii se vyjádřit nelze,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz státní zástupkyně Kateřina Jirásková.

Vyšetřovatelé si od autorů vyžádali veškerý materiál, který dokumentaristé pořídili. Mluvčí brněnské policie Bohumil Malášek ale nechtěl na začátku června případ víc komentovat s tím, že už kauzu předali na státní zastupitelství.

Náměstkyně městského státního zástupce Martina Hrubá nakonec vyřešila případ takzvaným odklonem. „Důvodem pro toto rozhodnutí bylo splnění zákonných podmínek ve smyslu § 307, odstavec 1 trestního řádu,“ napsala serveru iROZHLAS.cz. V praxi to znamená, že se muž přiznal a nahradil škodu, kterou mohl způsobit.

Stejně jako ostatní sexuální predátory policie podle státní zástupkyně Jiráskové obvinila „Batmana“‘ z přečinu ohrožování výchovy dítěte, za který mu hrozily až dva roky ve vězení. Proč případ vyřešila právě odklonem, obšírněji vysvětlovat ovšem nechtěla.

Do pasti se chytil dvakrát. Soud potrestal sexuálního predátora z dokumentů V síti a Černota podmínkou Číst článek

Soudy s predátory

Odklonem se zkušební dobou čtyři roky už v květnu Obvodní soud pro Prahu 7 potrestal i dalšího ze sexuálních predátorů ze snímku V síti. Proti rozhodnutí ale podal stížnost státní zástupce, a celý případ tak pokračuje.

Trest dostal i Marek V., který se s herečkou Sabinou Dlouhou sešel v kavárně na Vinohradech a chtěl po ní, aby šli na hotel a vysprchovali se spolu. Za pokus o nedovolený kontakt s dítětem ho soud potrestal tříletou podmínkou.

Nepravomocně je odsouzený i pětadvacetiletý Matouš K. Ten se objevil jako sexuální predátor kromě dokumentu V síti i v reportážním cyklu Černota. Soud mu uložil 14 měsíců vězení se zkušební dobou tři roky. Proti trestu se ale stále ještě může odvolat státní zástupkyně i obžalovaný.

Většina sexuálních predátorů ze snímku V síti je stíhaná za přečiny navazování nedovoleného kontaktu s dítětem nebo ohrožování výchovy mládeže, případně za výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií. Za všechny tyto delikty jim hrozí až dva roky vězení.

Podle kalkulačky, kterou server iROZHLAS.cz zveřejnil vloni, byly například v roce 2018 nejčastějším trestem v těchto případech podmíněné tresty, případně podmíněné odnětí svobody s ohledem. Dostalo je víc než 75 procent odsouzených. Podle žebříčku následovaly obecně prospěšné práce.