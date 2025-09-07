Ve Špindlerově Mlýně opravují a rekonstruují Bílý most. Znovu otevřít by se měl v říjnu
Ve Špindlerově Mlýně pokračuje rekonstrukce památkově chráněného Bílého mostu přes Labe. V těchto dnech se železobetonová oblouková konstrukce natírá bílou barvou, aby most z roku 1911 získal svůj původní vzhled. Oprava mostu začala v dubnu a lidé by po něm mohli začít znovu přecházet v říjnu.
Stavaři nejdřív most zbavili zdegradovaného betonu, odstranili vozovku, historické nátěry a opravili, co bylo potřeba. Následně udělali novou izolaci a ocelové zábradlí.
V následujících týdnech je ještě čeká položení vrchní vrstvy mostovky, která bude z mozaiky z žulových kostek místo dřívějšího betonu. Chodníky po stranách mostu budou mít protiskluzovou stěrku. Po dobu opravy je most uzavřený.
Mosty s podobnou konstrukcí je v Krkonoších dále možné najít v Hostinném přes řeku Čistou a v Mladých Bukách přes řeku Úpu. „Mosty s horním obloukem a zavěšenou mostovkou se často používaly v horských a podhorských oblastech, kde hrozilo značné poškození dolního mostního oblouku nebo případných pilířů sněhovými vodami a povodněmi,“ uvedla správa KRNAP v materiálu k technickým památkám v Krkonoších.
Autům Bílý most neslouží už desítky let. Pro stále rostoucí dopravu silničáři postavili v roce 1975 níže po proudu Labe nový most.
Rekonstrukce mostu je součástí rozsáhlejšího česko-polského projektu za celkových 19,8 milionu korun. Na samotnou opravu mostu půjde více než 9,3 milionu korun, ceny jsou bez daně z přidané hodnoty. Opravu podpoří peníze z dotačního programu Interreg. Mezi další letošní významné investice města patří oprava mostu přes Červený potok nebo vybudování stezky podél Labe mezi parkovišti P1 a Hromovka.