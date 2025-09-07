Ve Špindlerově Mlýně opravují a rekonstruují Bílý most. Znovu otevřít by se měl v říjnu

Ve Špindlerově Mlýně pokračuje rekonstrukce památkově chráněného Bílého mostu přes Labe. V těchto dnech se železobetonová oblouková konstrukce natírá bílou barvou, aby most z roku 1911 získal svůj původní vzhled. Oprava mostu začala v dubnu a lidé by po něm mohli začít znovu přecházet v říjnu.

Špindlerův mlýn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Opravy a rekonstrukce Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně

Opravy a rekonstrukce Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

Stavaři nejdřív most zbavili zdegradovaného betonu, odstranili vozovku, historické nátěry a opravili, co bylo potřeba. Následně udělali novou izolaci a ocelové zábradlí.

Větší plomby budou po zákazu amalgámu zdarma jen provizorní, hrozí zubaři. Dle ministerstva se dál jedná

Číst článek

V následujících týdnech je ještě čeká položení vrchní vrstvy mostovky, která bude z mozaiky z žulových kostek místo dřívějšího betonu. Chodníky po stranách mostu budou mít protiskluzovou stěrku. Po dobu opravy je most uzavřený.

Mosty s podobnou konstrukcí je v Krkonoších dále možné najít v Hostinném přes řeku Čistou a v Mladých Bukách přes řeku Úpu. „Mosty s horním obloukem a zavěšenou mostovkou se často používaly v horských a podhorských oblastech, kde hrozilo značné poškození dolního mostního oblouku nebo případných pilířů sněhovými vodami a povodněmi,“ uvedla správa KRNAP v materiálu k technickým památkám v Krkonoších.

Autům Bílý most neslouží už desítky let. Pro stále rostoucí dopravu silničáři postavili v roce 1975 níže po proudu Labe nový most.

Rekonstrukce mostu je součástí rozsáhlejšího česko-polského projektu za celkových 19,8 milionu korun. Na samotnou opravu mostu půjde více než 9,3 milionu korun, ceny jsou bez daně z přidané hodnoty. Opravu podpoří peníze z dotačního programu Interreg. Mezi další letošní významné investice města patří oprava mostu přes Červený potok nebo vybudování stezky podél Labe mezi parkovišti P1 a Hromovka.

Kateřina Kohoutová, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme