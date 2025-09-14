Ve Špindlerově Mlýně se propojí dva lyžařské areály. Spojovat je bude nová lanovka a dva mosty přes Labe
Ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších začala stavba velkého dopravního terminálu. Nebude sloužit motoristům, ale lyžařům, kterým usnadní přesuny mezi dvěma lyžařskými centry ve Svatém Petru a pod Medvědínem. Vzdušnou čarou je od sebe dělí téměř dva kilometry a trasu protíná nejen hlavní silnice přes Špindlerův Mlýn, ale taky řeka Labe.
Nedaleko řeky se nachází konec sjezdovky, která, jak říká ředitel skiareálu René Hroneš, dostala název Přehradní. Vede ze strany Hromovky a Svatého Petra. Svým sklonem, terénem a designem je připravená na zprovoznění, jakmile bude dokončená její dojezdová část – most přes řeku Labe.
„Vrtají se mikropiloty do země a potom se tady bude dělat injektáž a zpevňování půdy,“ vysvětluje Miroslav Kašpar ke stavbě mostu. Práce je podle něj komplikovaná kvůli tvrdému podloží a velkému množství vody.
Po dokončení mostu začne stavba samotné dolní stanice lanovky. „Most je tento rok pro nás priorita z toho důvodu, abychom si stavebně odlehčili do budoucího roku. Abychom ho mohli využívat při stavbě lanovky v příštím roce na přejezd na druhou stranu řeky Labe, aby těžká technika nemusela jezdit skrz město a zatěžovat dopravu ve městě,“ popisuje ředitel Hroneš.
Zklidnění dopravy
Od nového propojení René Hroneš očekává zásadní zklidnění dopravy ve Špindlerově Mlýně. Ta je díky přejezdům mezi areály často silně vytížená. Navíc nové sjezdové tratě nabídnou více bezpečnějších lyžařských ploch.
„Přinese to Špindlu mnohem lepší kvalitní podmínky na lyžování. Dostupnost bude úplně v jiném levelu. Z parkoviště P1 se lyžař luxusně dostane jak na Medvědín, tak na pláň,“ říká nezávislý starosta Martin Jandura. Novou dolní stanici na P1 by lyžaři měli vyzkoušet už příští zimní sezónu.
