Ve sporu o 90 tisíc korun jsou zadané posudky za statisíce. Soud o blokaci ‚dezinfowebu‘ nekončí

Bylo blokování takzvaných dezinformačních webů na začátku ruské agrese vůči Ukrajině protiprávní? O tom už tři roky vede spor před českými soudy dříve blokovaný web AC24.cz s operátorem T-Mobile. Před Obvodním soudem pro Prahu 4 se ale ani tentokrát neprovedly znalecké posudky, které měly dovést celý spor do finále. Místo toho proběhla hádka o cenu posudků a o to, kdo by měl nést náklady na jejich vyhotovení. Původní zpráva Praha 6:00 23. července 2025

Spor o blokování takzvaného dezinformačního webu AC24.cz operátorem T-Mobile, který se táhne už více než tři roky, stále nekončí. Ani na červencovém jednání totiž soud neprovedl znalecké posudky, které v kauze zadal k vypracování. Důvod? Ani jedna ze stran zatím neuhradila náklady na jejich vyhotovení.

Posudky jsou hned dva. Jeden požadovala společnost T-Mobile a měl se zabývat obsahem webu. „Konkrétně tím, zda existovaly morální důvody, aby se privátní subjekt jako T-Mobile mohl rozhodnout omezit služby, které poskytuje svým zákazníkům – konkrétně náhled na stránky webu AC24.cz, které se mohly zdát jako dezinformační,“ vysvětlil již dříve advokát T-Mobile Lukáš Blahuš, co mělo být součástí posudku za zhruba 170 tisíc korun.

Druhý posudek, který požadoval vyhotovit soud a náklady měl hradit žalující – provozovatel webu AC24.cz Ondřej Geršl, který s jeho provedením nakonec souhlasil – měl zkoumat škodu, která webu blokací vznikla. Jeho cena se ale vyšplhala mnohem výš, než na kolik vyšel posudek zadaný firmou T-Mobile. Geršl za něj má zaplatit téměř 320 tisíc korun.

A právě to vedlo v úterý odpoledne ke sporu advokátky webu Denisy Sudolské se soudcem Radovanem Kulhánkem, který vedl nakonec k odročení celého jednání na začátek září.

Web AC24.cz AC24.cz je server, který se označuje jako nezávislý zpravodajský web, ministerstvo vnitra ho však považuje za „kvazimédium“ a poukazuje na to, že šíří také „kremelské propagandistické a dezinformační narativy“. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ho zase označuje za konspirační a řadí ho do kategorie takzvaných „alternativních webů“. Server založil v roce 2011 podnikatel Ondřej Geršl, jehož proklamovaným cílem při zakládání webu bylo „změnit myšlení lidí, debatovat o současném světě v širších souvislostech a klást nepříjemné otázky“. Byl to ale sám Geršl, který v rozhovoru pro americký server CodaStory.com přiznal, že falešným informacím se jeho stránka nevyhýbá. „Podívejte se, náš web není nejpravdomluvnější nebo nejdůvěryhodnější. Nechceme, aby naši čtenáři byli závislí pouze na jednom zdroji informací. Měli by si být schopní srovnávat informace z více zdrojů,“ řekl. Obchodní model webu stojí od začátku na příjmech z reklamy. Každému uživateli, který web navštíví, se zobrazuje reklama, za kterou serveru platí inzerenti. Příjem Geršl před soudem odhadl na 150 až 200 tisíc korun měsíčně.

Kdo má platit posudek

Sudolská poukázala na to, že by cena posudku neměla být přičítána k tíži jejího klienta, který řádně uhradil zálohu 80 tisíc korun na jeho vypracování. Protože zadání soudu pro znalce bylo „hrůzostrašné“ a muselo se opakovaně upravovat.

Server iROZHLAS.cz už dříve informoval o tom, že soudce původně chtěl, aby znalec zkoumal účetnictví webu za 10 let. Nakonec se advokátka se soudcem dohodla jen na tříletém období.

„Všichni víme, že z naší kanceláře odešly minimálně tři přípisy, kterými jsme soudu sdělovali, ať podobný znalecký posudek nezadává. Že toto zadání je naprosto irelevantní. Ale soud na to neslyšel. Jen ve věci znaleckého posudku byla vydána tři opravná usnesení, což je absolutně nestandardní. Kdyby k tomu nedošlo, tak by posudek stál třeba 800 tisíc,“ vyčetla soudci Sudolská.

A dodala, že je nepřiměřené, aby provozovatel webu v případě sporu o 90 tisíc korun platil znalecký posudek za 318 tisíc.

„Nepochybně víte o tom, že se měnily zákony. Že došlo k navýšení cen znaleckých posudků. Není v moci soudu, aby tohle ovlivnil. Soudu přišlo vyúčtování, soud ho přijal, vystavil fakturu na znalečné. Vy jste zatím zaplatili zálohu, teď je třeba uhradit doplatek,“ reagoval soudce Kulhánek s tím, že je na provozovateli webu, aby částku uhradil, nebo vysvětlil, proč ji uhradit nemůže. V takovém případě by soud posuzoval, jestli dokument vůbec provede.

Podle Kulhánka je přitom důležité zjištění znalce, že s provozovatelem webu v posuzované době vypověděly smlouvu dvě inzerující společnosti. Což by mohlo mít vliv na vyčíslení konečné škody. Není totiž podle něj jasné, jaký pokles zisků webu byl způsobený samotnou blokací a jaký výpovědí zmíněných smluv.

„Z toho znaleckého posudku totiž podle mě vyplývá to, že příjmy vašeho klienta jsou závislé na smlouvách s konkrétními společnostmi, proto není na ten ušlý zisk možné jednoznačně odpovědět. Budu tedy potřebovat aby se některá ta tvrzení doplnila,“ nastínil soudce další postup, který bude následovat na začátku září.

V případě, že by ale provozovatel webu AC24.cz částku za znalecký posudek neuhradil, nevyloučil soudce riziko, že by došlo k zamítnutí žaloby, protože by důkaz nebyl provedený.

Blokování podle zákona?

Spor o blokování takzvaných dezinformačních webů začal na jaře 2022, kdy na základě výzvy Vojenského zpravodajství zablokovala organizace NIX.CZ, která sdružuje poskytovatele připojení k internetu (včetně operátora T-Mobile), na dvacet webových stránek. Šlo o reakci na ruský vpád na Ukrajinu.

Co je síťová neutralita? Síťová nebo také internetová neutralita je princip rovnoprávnosti přenášených dat po internetu. Zabraňuje poskytovatelům internetu zvýhodňování nebo naopak zpomalování či blokování přístupu na vybrané internetové stránky nebo k vybranému obsahu. Neutralita znamená v tomto kontextu i rovné ceny za přenos dat nehledě na jejich obsah, typ, zdroj či příjemce dat. Síťovou neutralitu definuje evropské nařízení z roku 2015.

Ve výzvě zpravodajci psali, že cílem tohoto kroku je, aby se předešlo šíření „nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží agresorovi k obelhávání a manipulování obyvatel České republiky“.

Přitom třeba i ministři v dalším dokumentu ujišťovali, že blokací poskytovatelé internetu neporuší evropské nařízení o síťové neutralitě.

Že to nemusí být pravda, ale ukazuje už tři roky právě trvající spor mezi mezi firmou T-Mobile a dříve blokovaným webem AC24.cz. Ačkoliv se prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 4 přiklonil na stranu operátora, Městský soud v Praze původní verdikt zvrátil s tím, že blokování webu na základě „nezávazné žádosti státních institucí“ porušuje síťovou neutralitu a T-Mobile by tedy měl za toto své rozhodnutí nést odpovědnost. Třeba i uhrazením vzniklé škody.

Nejde o první soud Web AC24 původně usiloval o odblokování prostřednictvím předběžných opatření, se kterými neuspěl. Správní úsek Městského soudu v Praze pak rozhodl, že dopis vyzývající k blokaci nebyl vymahatelný a proto nešlo ze strany státu o nezákonný zásah. To potvrdil i Nejvyšší správní soud a otázkou se nyní zabývá soud ústavní.

Provozovatel webu Ondřej Geršl požaduje po operátorovi bezmála 93 tisíc korun. V líčení ale postupně výrazně ustoupil až na hranici odškodnění ve výši jedné koruny. „Ušlý zisk je pouze symptomatický ke zcela protiprávnímu jednání poskytovatele internetu. Náš klient se v řízení domáhal primárně odblokování a následně pak konstatování nezákonnosti jednání poskytovatele internetu, v důsledku kterého mu vznikla škoda, když nezákonnost jednání je předpokladem práva na náhradu škody,“ vysvětlila stanovisko webu advokátka Sudolská.

Na správnosti svého kroku ale trvá podle advokáta Lukáše Blahuše také operátor T-Mobile. Ten zároveň žádá, aby soud posoudil také morálnost zisků, které web svým provozováním získává.