Ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku havaroval autobus se studenty. Nikdo není v ohrožení života
Ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku v pondělí dopoledne havaroval autobus, který převážel studenty. Záchranáři ošetřili 32 studentů a dva dospělé. Tři zranění byla těžká a dvě středně těžká, zbytek lehká. Nikdo ze zraněných není v ohrožení života.
Do nemocnice záchranáři transportovali čtyři zraněné. V autobuse cestovalo přes 30 lidí. Mluvčí hasičů Kamila Langerová uvedla, že zraněno bylo všech 32 studentů, také policejní mluvčí Kateřina Kubzová hovoří o třech desítkách zraněných.
Záchranáři ošetřili 32 studentů a dva dospělé. Tři zranění byla těžká a dvě středně těžká, zbytek lehká, řekl České televizi záchranář Petr Gaj. Velkou část zraněných transportovali záchranáři podle Gaje do Nemocnice ve Frýdku-Místku, další odvezli do nemocnice v Novém Jičíně a Fakultní nemocnice Ostrava.
Nehoda se stala okolo 9.30. „Dle předběžně zjištěných informací měl řidič autobusu jedoucí směrem ke skiparku z dosud nejištěných příčin vyjet mimo komunikaci, kde narazil do sloupu elektrického vedení a poté se autobus převrátil na pravý bok,“ uvedla Kubzová.
Dechová zkouška u řidiče autobusu byla negativní. Jednou z možných příčin nehody mohla být podle Kubzové také technická závada na autobusu, který budou zkoumat odborníci.
Silnice, kde se nehoda stala, byla uzavřena. K neštěstí došlo u SkiParku Gruň. Jeho výkonný ředitel Kemal Rušitovič uvedl, že autobusem jeli studenti z ostravské střední školy, kteří mířili na adaptační pobyt. Nikdo z autobusu podle něj nebyl zraněný vážně, studenti byli spíš v šoku.
„Na místě jsou pro poskytnutí posttraumatické péče přítomni také členové posttraumatických týmů,“ informovala Langerová.
Doplnila také, že k nehodě byla vyslána rekognoskační skupina Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína na Opavsku. „Měla by provést vyproštění a převoz autobusu,“ upřesnila mluvčí.