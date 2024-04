Ve Středočeském kraji má přibýt čtvrt milionu lidí, tvrdí studie. Chybí zde dva tisíce míst ve školkách

Ve Středočeském kraji přibude do roku 2050 čtvrt milionu obyvatel, nejvíc v okolí Prahy. V regionu tak bude žít 1,66 milionu lidí. Situaci by prospělo, kdyby se územní plány v okolí Prahy sjednotily ve větší celky a posílila se metropolitní spolupráce s hlavním městem. K řešení by přispěly i legislativní změny, třeba zavedení místního poplatku za rozvoj, řekl v pátek hejtmančin náměstek pro regionální rozvoj Jiří Snížek (Piráti). Praha/ 14:32 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Středočeském kraji přibude do roku 2050 čtvrt milionu obyvatel, nejvíc v okolí Prahy. V regionu tak bude žít 1,66 milionu lidí (ilustrační obrázek) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Největší nárůst počtu lidí, přes 40 procent, se čeká v oblasti Českého Brodu, ukázala studie, kterou si kraj dal udělat. Očekávanému vývoji je podle hejtmanství potřeba přizpůsobit investice do infrastruktury, třeba v Českém Brodě se chystá výstavba svazkové školy.

V regionu chybí 2000 míst v mateřských školách pro děti od tří let, největší problémy jsou v satelitních oblastech u Prahy. Demografové tam očekávají pokles či stagnaci výstavby, s výjimkou Hostivice a Roztok. Důvodem je malá infrastrukturní vybavenost či nedostatek vody.

Počet obyvatel kraje se bude podle studie dál zvyšovat, ale pomaleji než dosud. Největší nárůst počtu obyvatel, okolo 30 procent, lze čekat v těsné blízkosti Prahy, tedy u Brandýsa nad Labem, Říčan, Hostivice či Roztok. Naopak úbytek bude v regionech Sedlčan, Příbrami a Vlašimi, kde je podle Snížka nyní kapacita škol a školek dostatečná. Kolem Čáslavi, Kutné Hory či Rakovníka mohou být v některých letech problémy s kapacitou infrastruktury kvůli stěhování lidí do okresních měst.

„Očekával jsem, že rozvoj a atraktivita se posune dál od Prahy třeba na Nymbursko, Kolínsko a Berounsko. Ale to se nepotvrdilo. Pořád bude pro developery nejatraktivnější přípražská oblast, kde bude nárůst kolem 30 procent. Jde o Hostivice, Roztoky, Brandýs, Říčany, Jesenice a Jílové,“ vyjmenoval Snížek. Naopak třeba menší rozvoj bude podle něj překvapivě na Berounsku, kde vývoj omezuje nedostatečná kapacita vodovodu.

Vedle výstavby nových škol hejtmanství navrhuje i některé změny legislativy včetně stavebního zákona. Obcím by se například mělo posílit postavení při změně zastavitelného území na nezastavitelné a zavedl by se místní poplatek za rozvoj. Situací kolem Prahy se zabývá i ministerstvo vnitra, které si zadalo studii hodnotící různé scénáře dalšího vývoje.

Možností je vytvoření společných institucí Prahy a kraje, třeba sociálních služeb, nebo společného pražsko-středočeského regionu. Další variantou je připojit okolí metropole k hlavnímu městu nebo naopak oddělit od Prahy venkovské městské části.

Podle Snížka by také pomohlo, kdyby se velký územní obvod obce s rozšířenou působností Černošice rozdělil na více částí. Lidem by se tak zkrátila cesta na úřad. „Mohli by si nechat vystavit občanský průkaz nebo cestovní pas třeba v Roztokách,“ dodal. Nejpravděpodobnějším scénářem je podle Snížka větší spolupráce mezi Prahou a přilehlými obcemi. Taková praxe podle něj dobře funguje v Amsterdamu či jiných metropolích.