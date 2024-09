Ve středu chci mít jasno o koalici, říká premiér Fiala. Do 14 dní plánuje mít kabinet ‚úplný a akceschopný‘

Premiér Petr Fiala (ODS) chce, aby nejpozději do středy bylo úplně jasno o podobě koalice, do 14 dnů má být kabinet úplný, funkční a akceschopný, řekl v CNN Prima News. S ministrem Janem Lipavským se sejde v pondělí. Nevyloučil, že by ve vládě mohl pokračovat. Aktualizováno Praha 11:41 29. 9. 2024 (Aktualizováno: 12:01 29. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala (ODS) na jednání vlády 25.9.2024 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér v úterý oznámil své rozhodnutí navrhnout Pavlovi k pondělí 30. září odvolání vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Bartoš premiérův krok označil za podraz, neboť s ním jednal o několik hodin dříve a podle končícího šéfa Pirátů Fiala nic podobného nenaznačil. Ministerskému předsedovi později oznámil, že v kabinetu končí Piráti jako celek.

Fiala v neděli řekl, že větší rekonstrukci vlády neplánuje. „Chci, aby do středy nejpozději bylo úplně jasno. Ve středu řeknu veřejnosti, jak to bude. Chtěl bych, abychom do 14 dnů měli vládu úplnou, funkční, akceschopnou, efektivní,“ poznamenal. V plánu podle něj není stranická výměna na ministerstvu průmyslu a obchodu, kam hnutí STAN tento týden nominovalo svého prvního místopředsedu Lukáše Vlčka za Jozefa Síkelu, který se má stát českým eurokomisařem.

Fiala nevidí důvod pro to, aby koalice ve Sněmovně po případném pirátském odchodu z vlády žádala o důvěru. Na jejím programu se nic nezmění a zároveň koaličním poslancům zůstane většina, uvedl. S Piráty mají ve Sněmovně 108 hlasů, bez nich 104. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura tento týden České televizi (ČT) řekl, že chce s hnutím ANO jednat o možném vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. ANO se o věci poradí na poslaneckém klubu.

Uprostřed vládní krize začala v pátek členská základna Pirátů hlasovat, zda by měla strana odstoupit od koaliční smlouvy. V hlasování, které potrvá do pondělního večera, mají Piráti možnost potvrdit odchod do opozice, o němž vedení mluví jako o hotové věci. Ministr zahraničí Jan Lipavský v pátek ČT řekl, že s odchodem strany z koalice nesouhlasí. Už dříve řekl, že pokud se tak strana rozhodne, demisi podá, zároveň ale odejde od Pirátů.

O své budoucnosti v kabinetu bude Lipavský v pondělí hovořit s Fialou. V médiích se objevily úvahy, že by ve vládě mohl zůstat jako nestraník za jinou vládní stranu. „Zrovna na ministerstvu zahraničí je určitě dobrá kontinuita. Budeme přemýšlet nad tím, zda to je pro Jana Lipavského, mě, strany vládní koalice schůdná cesta,“ řekl Fiala. Lipavského opět označil za dobrého ministra.

Premiér také řekl, že ve čtvrtek Pirátům sdělil, že si dovede představit několik scénářů. Prvním je, že neodejdou z vlády. Druhým, že se upraví koaliční smlouva a i při odchodu Pirátské strany z kabinetu se budou realizovat programové body a Piráti budou vládu nějakým způsobem podporovat. Třetím, ke kterému se podle Fialy nyní Piráti přiklánějí, je, že budou radikální opozicí a popřou to, co dělali ve vládě tři roky.