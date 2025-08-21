Ve Střešovicích pracují geologové a vrtné soupravy. Zjišťují podmínky pro stavbu tunelů na letiště
V pražských Střešovicích geologové prověřují podloží kvůli výstavbě železnice na letiště a do Kladna. Úsek mezi budoucími podzemními stanicemi v Dejvicích a Veleslavíně povede dvěma raženými tunely. Správa železnic proto musí zjistit, jaké druhy horniny v místě budoucí trati jsou. Aktuálně pracují dělníci v areálu Vojenské nemocnice, kde musí vyhloubit celkem čtyři vrty.
„Tady se spouští vrtné nářadí do hloubky asi 82 metrů. tři metry se navrtá, vyndá se jádrovnice a z jádrovnice se přenesou tady do té vzorkovnice tři metry vzorku. Denně se udělá přibližně 20 metrů vrtu,“ vysvětluje geolog Oldřich Levý, který je vedoucím celého průzkumu ve Střešovicích.
Ve Střešovicích probíhá geologický průzkum. Proč je kvůli výstavbě železnice na letiště a do Kladna nutný? Poslechněte si reportáž Lídy Křesťanové
Zároveň vysvětluje hlavní smysl těchto vrtů. „Zjistit proměnlivost geologického prostředí v profilu té ražby a umět správně zkonstruovat ten razící mechanismus tak, aby odpovídal vlastnostem toho horninového prostředí. Když je to příliš jílovité, tak se ty zuby mažou, zanáší se. Aby ta samotná ražba byla co nejefektivnější, nejrychlejší a s minimálním dopadem na povrch a cokoliv jiného.“
Podmínky musí odborníci zjistit na celkem patnácti místech. Stavba trati by pak měla začít v roce 2028.
„Trasa tunelů byla vybrána jako nejlepší a nejbezpečnější po důkladném hodnocení v českém i zahraničním kontextu. Na místě současné jednokolejky vznikne zelená radiála, která bude sloužit jako nový prostor pro volnočasové aktivity,“ uvádí mluvčí Správy železnic Nela Frýbová.
Průzkumy, které jsou pro další projektování úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem nutné, potrvají ještě do konce tohoto roku.
Poslechněte si celou reportáž, jak vrty probíhají, výše.