Ve Stromovce koncem září otevře lesní školka. Kvůli nízkým kapacitám ji zřídila Praha 7
Zájem rodičů o lesní mateřské školy v Praze podle jejich asociace roste. Dětí v nich každoročně přibývá. Jedním z důvodů je nedostatečná kapacita školek, které musí jen v hlavním městě odmítat stovky dětí. Například Praha 7 dokončila stavbu už druhé vlastní lesní mateřské školy. Otevře ji na konci září ve Stromovce.
Čtyři úplně nové maringotky stojí přímo na okraji parku Stromovka nedaleko železniční tratě. V tuto chvíli už tady dělníci nepracují, a pokud stavební úřad školku v nejbližších dnech zkolauduje, radnice ji bude moct vybavit například nábytkem.
Dětí v lesních školkách v Praze každoročně přibývá. Kvůli vyššímu zájmu rodičů je začaly otevírat kromě soukromých spolků i některé městské části. Poslechněte si reportáž z jedné z nich od Ludmily Křesťanové.
Chodit sem bude 20 dětí, říká radní sedmé městské části Hana Šišková z uskupení Praha 7 sobě. „Nová třída je v tuto chvíli naplněná, protože už proběhly zápisy. Zájem je velký, novou školkou jsme ho pokryli, ale předpokládáme, že příští rok bude zájem zase větší, než místa, co nabízíme.“
V teple i v zimě
Zařízení bude druhou pobočkou lesní školky, která se jmenuje Bobulka. Ta první je na druhém okraji Stromovky nedaleko Umělecké ulice, funguje už pět let. Od začátku na provoz dohlíží vedoucí Pavla Šandová. „Snažíme se být celý den venku, ale na oběd musíme být zpátky,“ říká.
S dětmi se nebojí ani zimního počasí: „Na nule jsme pořád venku, ale když teplota klesne pod minus, tak se snažíme být v teple. Máme tady novou krásnou jurtu, která je zateplená. Dá se v ní i topit, máme tady kamna na dřevo, takže tady dokážeme udělat třeba 26 stupňů.“
Vedlejší maringotka sloužila primárně na stravování dětí v zimě, teď tam je sklad didaktických pomůcek a hračky. „Máme vlastní polní kuchyň, pak je tu pískoviště, dole jsme si vytvořili malé políčko a domeček na stromě. Ten děti milují, protože jsou vysoko a mají přehled o všem, co se tady děje,“ vypráví Šandová.
A proč rodiče tak touží po lesních školkách? „Líbí se nám její koncept, to znamená kombinace standardní pedagogiky s tou lesní. Děti mají větší svobodu, jsou tady v přírodě, ačkoliv jsou v centru Prahy a učitelský sbor nám přijde velice pokrokový a sympatický,“ vyjmenovávají třeba.
V hlavním městě meziročně přibyly dvě lesní školky, celkem jich je 31. Podle Asociace lesních mateřských škol v posledních letech dlouhodobě narůstá také počet takzvaných lesních klubů.