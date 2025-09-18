Ve Svitavách musí řidiči kvůli zatrubnění potoka jezdit objížďkou. Omezení potrvá do příštího srpna
Ve Svitavách začala druhá etapa rekonstrukce vodního toku Studeného potoka. Dělníci opravují potrubí, které vede pod ulicí Milady Horákové, která bude proto nějaký čas i zcela neprůchodná. S komplikacemi musí počítat hlavně řidiči, potvrdil přímo na místě vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš, který popsal i průběh prací. Potrvají až do srpna příštího roku.
Na ulici Milady Horákové u svitavského krytého bazénu začaly ve čtvrtek naplno práce na akci havárie Studeného potoka. „Jsme v úseku, kde je tok zatrubněn, vtéká v prostoru dětského dopravního hřiště a znovu se na povrch dostává v místě Komenského náměstí,“ popisuje pro Český rozhlas Pardubice vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš.
Na místě jsou zábrany. „Je tady zakázaný průjezd, průchod je dočasně ještě povolen, bude pak regulován tak, jak budou probíhat práce i v chodnících. Rozhodně bude omezený průchod hlavně kolem mateřské školky, tam chystáme variantu, že bude udělaný nový provozní chodníček pro školku na zahradě školky,“ říká Antoš.
Komplikace potrvají téměř rok, hlavní termín je konec srpna příštího roku, kdy by akce měla být dokončena.
Kanalizace z azbestu
„Teď začínáme frézováním, následně budou práce probíhat na kanalizaci. Tam je komplikace, že kanalizace byla v minulosti provedena z azbestu, takže práce jsou komplikované právě díky likvidaci tohoto materiálu,“ pokračuje Antoš.
„Neděláme tu jen zatrubnění, protože toto je druhá etapa. Od krytého plaveckého bazénu až po budovu bývalé pošty se provede úprava všech povrchů, bude tady nová komunikace, nová parkovací místa tady před školkou a nové chodníky v celé trase.“
Objížďky podle Antoše vedou po místních komunikacích. „Myslím, že místní si určitě zvyknou a budou se orientovat, ale komplikace to tady způsobí.“ Město úsek pro dopravu v zimě neotevře, chce totiž využít příznivého počasí, aby práce mohly probíhat nepřetržitě.
Za druhou etapu zatrubnění Studeného potoka dá město 70 milionů korun.