Ve vedení ODS chybí ‚kompenzovaný psychopat‘. Pravice může dosáhnout i na 25 procent, věří Langer

Stal se tváří rebelů v ODS. Kritizuje, že strana v koalici Spolu sklouzává k bezideovému středovému mainstreamu a nabízí recepty typické pro levici. „Pro mě by byl nejlepší výsledek, kdyby koalice uspěla. A kdyby současně s tím Občanská demokratická strana prošla hlubokou sebereflexí," říká k nadcházejícím sněmovním volbám ve vysílání Českého rozhlasu Plus bývalý ministr vnitra a bývalý místopředseda ODS Ivan Langer. Osobnost Plus Praha 17:20 2. července 2025

Průzkumy jako vítěze sněmovních voleb naznačují opoziční hnutí ANO nad vládními stranami.

Ivan Langer, bývalý místopředseda ODS a ministr vnitra

„Třebaže jsem velmi nespokojen s kvalitou výkonu této administrativy, podívám-li se na alternativu, neprobouzí ve mně velkou dávku optimismu a pozitivních představ,“ přiznává Langer na úvod Osobnosti Plus. „Kdyby pokračovala vládní koalice, považoval bych to za vítězství menšího zla.“

Volební vítězství koalice by podle bývalého ministra vnitra bylo lepší pro Českou republiku, jestli by ale prospělo dalšímu vývoji Občanské demokratické strany, si není jistý. A doplňuje, že by ocenil, kdyby strana prošla sebereflexí.

„A uvědomila si, že její cesta do ideové rozbředlosti může sice slavit krátkodobý úspěch, ale dlouhodobě znamená vyprázdnění politického prostoru,“ navrhuje.

‚Kompenzovaný psychopat‘

V případě vítězství hnutí ANO by si ODS měla otevřeně popsat příčiny volebních výsledků. „Podle mě je to její ideová, hodnotová, programová rozbředlost. Nesrozumitelnost, nečitelnost,“ vyjmenovává Langer.

Klíčové je podle něj i podívat se na to, kdo z politiků volební výsledek ovlivnil, ať už pozitivně, či negativně. Nového lídra, který by stranu mohl změnit, ale momentálně nevidí.

„Na první dobrou v užším vedení nevidím nikoho, koho bych označil slovy ‚kompenzovaný psychopat‘. Někoho, kdo má optimální kombinaci hladiny testosteronu a současně odpovídajícího počtu neurosynapsí, tam nevidím,“ tvrdí.

Za „kompenzovaného psychopata“ v dobrém smyslu považuje například Martina Kubu. Do týmu by si vybral i ministra dopravy Martina Kupku, o kterém se mluví jako o možném budoucím šéfovi strany.

Silná pravice má mezi českými voliči potenciál, míní Langer a věří, že může dosáhnout výsledku přes 20 procent. „Dokážu si představit, že při správné kombinaci obsahu, formy a dostatečného počtu kompenzovaných psychopatů je schopná dosáhnout 25 procent.“

I takový výsledek by ale ve vládě znamenal nutnost koalice a spolupráce s dalšími stranami. Pro ODS je stále nejbližší partají TOP 09, strany se ale liší například v pohledu na evropskou politiku, poukazuje.

„Nechci být zlý, ale i pejsek s kočičkou dávali do dortu to, o čem byli přesvědčeni, že je nejlepší. A výsledkem bylo, víme co,“ přirovnává Ivan Langer a na závěr dodává: „Takže ono nestačí jen dávat to dobré dohromady a očekávat, že z toho bude něco ještě lepšího.“

Jaký ohlas měla jeho Olomoucká výzva ve straně? K jakým změnám by mělo dojít v ODS, pokud prohraje volby? A proč je podle něj Martin Kupka „světýlko naděje"?