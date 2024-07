Ve věku 83 let zemřel Karel Dyba. Byl ministrem hospodářství za premiérů Klause a Piharta

Zemřel bývalý ministr a diplomat Karel Dyba. Bylo mu 83 let. Radiožurnálu to otvrdil to ekonom Dušan Tříska. Dyba byl součástí několika polistopadových kabinetů. Působil jako ministr ve vládách Petra Pitharta i Václava Klause. Po odchodu z politiky se Dyba stal velvyslancem Česka při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Učil taky na Vysoké škole ekonomické v Praze.

