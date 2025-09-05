Ve věku 84 let zemřel režisér Petr Obdržálek. Spolu s manželkou Saskií Burešovou vytvářel Kalendárium
Ve věku 84 let zemřel režisér Kalendária a dalších televizních pořadů, dokumentů či pohádek Petr Obdržálek. V pátek to na síti X uvedla Česká televize (ČT). Obdržálek působil i jako producent či scenárista. S Českou televizí byl úzce spojený nejen jeho pracovnímu životu. Manželkou Obdržálka totiž byla hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová, která pořad Kalendárium o zajímavých výročích týdne už více než tři desítky let moderuje.
„Zakladatel a režisér pořadu Kalendárium působil v Československé a České televizi téměř 60 let. Děkujeme za jeho mimořádnou práci,“ uvedla ČT k úmrtí Obdržálka.
Ve věku 92 let zemřel kameraman František Němec. Natočil ráčkující princeznu nebo Krkonošské pohádky
Číst článek
Kromě Kalendária režíroval Obdržálek také některé dětské pořady a televizní filmy, například zábavný pořad s hranými scénkami Malý televizní kabaret nebo dobrodružný seriál Kamarádi Dobré vody a několik televizních pohádek.
Byl také jedním z režisérů hudebně-zábavného cyklu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře Klip Klap a režíroval i několik krátkometrážních dokumentů.