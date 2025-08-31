Ve věku 92 let zemřel kameraman František Němec. Natočil ráčkující princeznu nebo Krkonošské pohádky

Ve věku 92 let v neděli zemřel kameraman František Němec. V Československé televizi se zaměřoval na pořady pro děti a pohádky. V 70. a 80. letech natočil jeden z nejoblíbenějších večerníčků Krkonošské pohádky nebo pohádku O princezně, která ráčkovala. Informaci o úmrtí potvrdila kameramanova dcera Veronika Vondřičková.

Ve dvaadevadesáti letech zemřel kameraman František Němec (na snímku z 23. února 2017)

Ve dvaadevadesáti letech zemřel kameraman František Němec (na snímku z 23. února 2017) | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: Profimedia

František Němec se narodil 20. listopadu 1932 v Hodoníně, v Praze studoval na katedře filmového a televizního obrazu FAMU u profesora Jana Stallicha.

Po dokončení studia v roce 1959 nastoupil jako kameraman do Československé televize. Pro ni vytvořil stovky projektů, řadu z nich s režisérkou Krkonošských pohádek Věrou Jordánovou.

S ní pracoval i na adaptacích známých literárních děl jako Evženie Grandetová v roce 1966 nebo na čtyřdílné adaptaci románové předlohy Jana Eyrová z roku 1972 s Martou Vančurovou a Janem Kačerem v hlavních rolích.

Mezi desítky jím natočených televizních pohádek patří například Čert a Káča z roku 1970, televizní seriál Pohádky z tisíce a jedné noci z roku 1972, Pošťácká pohádka z roku 1982 nebo pohádka O princezně, která ráčkovala z roku 1986.

Píseň z této pohádky Královské reggae v podání Jiřího Krampola a Ivy Janžurové má na serveru YouTube přes pět milionů zhlédnutí.

Němec byl členem Asociace českých kameramanů (AČK) a Filmového a televizního svazu (FITES). V roce 2013 převzal ocenění za celoživotní dílo na festivalu film pro děti a mládež ve Zlíně, v roce 2017 na návrh AČK cenu DILIA za celoživotní dílo.

