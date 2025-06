Ve Velkých Karlovicích hoří pila. Dva lidé jsou zranění, škoda činí stovky milionů

Hasiči likvidují požár pily na zpracování dřeva ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Škody se odhadují na stovky milionů korun. Dva lidé byli zraněni. Jde o jednoho zaměstnance a jednoho hasiče, oba odvezla zdravotnická záchranná služba, řekl v úterý mluvčí hasičů David Martinec. Zranění však nejsou vážná, dodala mluvčí krajské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková. Pila začala hořet v úterý po 03:00, v 07:15 hasiči požár lokalizovali Aktualizováno Velké Karlovice (Vsetínsko) 8:40 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Velkých Karlovicích hoří pila | Foto: SDH Hovězí, JSDH Jablůnka, X / @UdalostiBrno | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na místě jsme ošetřili a do Vsetínské nemocnice odvezli dva muže. Jednoho muže na chirurgickou ambulanci s podvrtnutým kotníkem, to byl dobrovolný hasič. Druhého muže jsme převezli do interní ambulance, nadýchal se zplodin,“ řekla Netopilová Sluštíková.

K rozsáhlému požáru v areálu dřevařské pily ve Velkých Karlovicích na Valašsku jsme vyslali velkoobjemovou cisternu CV 40 a pásové rypadlo CAT 329 z Hlučína. Technika bude na místě nasazena na rozebírání poškozené střešní konstrukce a vyhledávání skrytých ohnisek požáru. pic.twitter.com/EDBGTIRHbf — Záchranný útvar HZS ČR (@zuhzscr) June 17, 2025

Požár zasáhl plochu 70 krát 50 metrů. „Hoří hala na zpracování dřeva a sklad řeziva. Hasičům se podařilo uchránit čtyři sušárny včetně technologií,“ uvedl Martinec. Požár zasáhl dvě haly spojené střechou.

V době největšího požáru bylo na místě 18 jednotek, tedy desítky hasičů a byl vyhlášený třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Po 07:00 bylo na místě 14 jednotek hasičů. Podle hrubého odhadu jednatele společnosti jsou škody stovky milionů korun.

Požár zpozoroval a nahlásil vrátný. „Hasí se proudy vody a ta je dopravována na požářiště kyvadlově velkokapacitními cisternami,“ uvedl Martinec. Hasiči na místo povolali speciální techniku z Hlučína na rozebírání konstrukcí, aby se mohli lépe dostat k ohniskům. Využili i drony, které dávají informace velení zásahu. Lidé v obci by preventivně neměli větrat.