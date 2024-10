Ve věznicích na Lounsku a na Kladensku probíhalo pašování drog. Spolupracovalo na něm deset lidí

Celkem deset lidí se podílelo na nelegální distribuci drog do dvou věznic na Lounsku a Kladensku. Kriminalisti odhalili organizovanou skupinu testováním vězňů na přítomnost návykových látek. Pět obviněných je ve výkonu trestu, dalších pět bylo z prostředí mimo věznici. Louny/Kladno 11:52 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Týmu policistů se postupně podařilo zajistit důkazy včetně několika propašovaných balíčků s drogami (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vyšla nám tam vyšší pozitivita u více odsouzených při náhodném testování na návykové látky, které probíhá standardním způsobem po celý rok. To bylo prvním ukazatelem toho, že se do věznice dostávají návykové látky,“ popsal pro Český rozhlas Rostislav Žďárský z věznice Nové Sedlo impuls, kterým vyšetřování začalo.

Navázalo na v tu dobu končící podobný případ ve věznici Všehrdy na Chomutovsku. „V podstatě v návaznosti na akci Pavouk byly opět předány informace ze strany Vězeňské služby, že se opět něco nekalého děje ze strany odsouzených,“ uvedla vyšetřovatelka Renata Kassalová.

Týmu policistů se postupně podařilo zajistit důkazy včetně několika propašovaných balíčků s drogami, jako je marihuana, pervitin nebo buprenorfin.

„Ti odsouzení využívají všechny možné dostupné prostředky (pašování) – ať už to jsou oděvní svršky nebo tělní dutiny. Většinou se snaží, aby to bylo opravdu velmi dobře zabalené a přitom co nejmenší, aby se to dalo skrýt,“ přiblížila Kassalová.

K pašování využila organizovaná skupina i různé kurýrní služby, v několika případech si převzali drogy na nestřeženém pracovišti mimo věznice.

„Celkem bylo deset obviněných osob, z toho tři ženy. Všechny ty ženy jsou mimo výkon trestu, z těch mužů pak byli dva mimo výkon trestu,“ dodala Kassalová.

U soudu hrozí obviněným až desetiletý trest vězení.