Ve Vidči otevřeli novou nástavbu základní školy. Žáci se nově mohou naučit pracovat s dronem nebo roboty

Ve Vidči na Vsetínsku otevřeli novou nástavbu základní školy. Ve dvou patrech je pět specializovaných učeben vybavených nejnovějšími technologiemi. Žáci se tam naučí třeba ovládat drony a programovat roboty. Díky speciální technice si můžou také zlepšit své dovednosti v cizích jazycích.

„Doděláváme menší nedodělky a odstraňujeme závady. Škola už je jinak v plném provozu,“ říká starosta Vidče Pavel Drda (SNK).

Akademická malířka Hanka Mikulenková má vytvořit muraly ve vstupním prostoru školy, které budou odkazovat na folklor, avšak místo klasických obrázků v podobě moderního umění. „Všude jsou bílé chodby, které mohou evokovat nemocniční oddělení. Ale nezůstane to tak, každé patro bude nějaký přírodní živel,“ popisuje starosta. 

Odborná učebna fyziky a chemie vypadá velice stroze a jednoduše. Ve skříňkách však ukrývá poklady. „Skříňky jsou plné různých soustav a senzorů na měření všech fyzikálních veličin. Dává to možnost učiteli v tom, že může udělat zážitkovou hodinu,“ pokračuje starosta. 

Multimediální učebna je mimo jiné vybavená programovatelnými drony. Ty se musí napřed naprogramovat v počítači, abych pochopily posloupnost pokynů. 

Starosta Drda společně s ředitelkou Šárkou Pavlíčkovou přestřihne slavnostně pásku nové přístavby školy 9 října. 

