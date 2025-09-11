Ve Vinařicích budou v sobotu lidé volit nové zastupitelstvo, volí se i v dalších obcích

Důvodem voleb v obci Vinařice na Berounsku, kde žije zhruba 120 lidí, je úmrtí jednoho z pěti zastupitelů. Jedinou kandidátku s pěti jmény podalo sdružení nezávislých kandidátů. Informoval o tom dosavadní nezávislý starosta Karel Kouklík.

Volby (ilustrační foto)

Volby (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Počet zastupitelů klesl, jeden ze zastupitelů zemřel a bohužel náhradník onemocněl,“ vysvětlil Kouklík. Nově se v obci podařilo sestavit jen jednu kandidátní listinu. Podle starosty se někteří lidé do místní politiky nemohou zapojit kvůli nemocem.

On sám se bude znovu ucházet o přízeň voličů. Nové volby do zastupitelstev budou v sobotu od 07:00 do 22:00 v sedmi obcích z pěti krajů. Důvodem je většinou to, že počet členů vedení obce klesl pod zákonem stanovený minimální počet pěti zastupitelů.

Dalšími obcemi, ve kterých půjdou lidé volit, jsou Dolní Pěna a Županovice v okrese Jindřichův Hradec, Hájek na Strakonicku, Kohoutov v okrese Trutnov, Pucov na Třebíčsku a Dolní Hradiště na Plzeňsku.

