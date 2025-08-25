Vědci zaznamenali u Orlické přehrady dvě slabá zemětřesení o síle 2,5 a 2,6 stupně

U Orlické přehrady v pondělí zaznamenaly přístroje dvě slabá zemětřesení. První mělo po poledni epicentrum u obce Klučenice na Příbramsku a podle předběžných údajů sílu 2,5 stupně. Odpoledne se objevily v oblasti o něco silnější otřesy kolem 2,6 stupně.

Příbram Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Orlická přehrada na snímku z roku 2024

Lehké zemětřesení zasáhlo oblast Orlické přehrady v pondělí po obědě | Foto: Michal Sváček | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Na facebooku to uvedl Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se zabývá především monitorováním seismické aktivity. Požádal ty, kteří některý z pondělních otřesů pocítili, aby vyplnili dotazník na webu Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

„V pondělí 25. srpna 2025 ve 12.51 středoevropského letního času zaregistrovaly seismické stanice zemětřesení s ohniskem nedaleko Klučenic u Orlické přehrady s magnitudem 2,5,“ informovali vědci.

Další otřesy

Otřesy půdy až na výjimky nepůsobí žádné škody. I ty nejsilnější mají obvykle magnitudo, kterým se označuje výchylka pohybu půdy při zemětřesení, do tří stupňů. Otřesy okolo dvou stupňů většinou lidé nezaregistrují, a pokud ano, tak spíše v noci, kdy je klid a ticho.

Později Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně uvedl, že v 17.22 bylo na Orlíku další, ještě o trochu silnější zemětřesení. Údaje o pondělním jevu budou postupně upřesňovat.

Na Písecku zaznamenali zemětřesení. Jeho síla přesáhla tři stupně

Číst článek

Letos v dubnu zaznamenaly přístroje zemětřesení u obce Mirotice na Písecku. Mělo sílu 3,1 stupně v hloubce přibližně 23 až 24 kilometrů pod zemí. Lidé tehdy zaznamenali otřesy nejen v okolí epicentra, ale i na Příbramsku, Strakonicku a dalších oblastech v jižních a středních Čechách.

Česká republika vykazuje díky své geotektonické struktuře relativně slabou seizmickou aktivitu, která je omezena na obvodové části Českého masívu. Nejčastěji se objevují na Chebsku a Sokolovsku.

Nejsilnější zemětřesení se za poslední dekády vyskytlo na Chebsku v roce 1985 a mělo magnitudo 4,6.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme