Překvapení, distanc i úvahy o vnitřním boji. Vědecká rada IKEMu reaguje na kauzu ředitele Stiborka

Nemorálně vysoké úroky a velké pokuty. To byla podstata půjček, na kterých vydělal desítky milionů korun šéf Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek. Kauzu otevřely Seznam Zprávy a politické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jde o závažná zjištění, resort zdravotnictví se ale za Stiborka postavil. Zato reakce zevnitř IKEMu jsou v podstatě jednotné, jak zjistil web iROZHLAS.cz. Praha 17:38 16. srpna 2023

iROZHLAS.cz oslovil všech třicet členů Vědecké rady IKEMu, která je složená z předních lékařů a vědeckých kapacit v Česku. Z jejich odpovědí jednoznačně vyplývá, že po konci Michala Stiborka ve funkci kvůli jeho byznysu s půjčkami volat nebudou. Ředitele po výběrovém řízení jmenuje ministr zdravotnictví a případně ho také odvolává.

V čem konkrétně kauza spočívá? Problematické je především to, že v některých případech tvořily smluvní pokuty u půjček od firmy spojené se Stiborkem i 140 tisíc korun za den a roční úrok byl ve výši 48 procent. Minimálně jeden člověk měl podle Seznam Zpráv kvůli potížím se splácením přijít o bydlení.

O tom, kdo dostane půjčku, měl údajně rozhodovat přímo současný ředitel IKEM Stiborek. Oficiálně je ale poskytovala společnost Califica, do které peníze putovaly z firmy Glenias House, kterou Stiborek vlastnil a byl jejím jediným jednatelem.

Calificu pak ovládal Jaroslav Holan, odsouzený v jiné kauze za zpronevěru. Pokud dlužníci neplatili včas, vstoupil do hry ještě Stiborkův blízký spolupracovník Pavel Raab, a to v roli vymahače. Raab byl podle Seznam Zpráv v minulosti odsouzený za násilnou trestnou činnost.

Dalším problematickým rozměrem kauzy je pak také to, kde Stiborek vzal více než 57 milionů korun, které do své firmy Glenias House nalil jako kapitál pro půjčky.

Jak novináři spočítali na základě jeho majetkových přiznání, v IKEMu si tolik vydělat nemohl. Šéf prestižní nemocnice k tomu uvedl, že jde o kombinaci jeho úspor, rodinných peněz a půjčky od Pavla Raaba.

Své zapojení do byznysu s půjčkami Stiborek nejprve zcela odmítal, když ale byl konfrontován s důkazy v podobě smluv či e-mailové komunikace, otočil. Přiznal například to, že si vedl tabulku dlužníků a splátek a s Jaroslavem Holanem o všem komunikoval. Trvá ale na tom, že neurčoval, kdo konkrétně půjčku dostane.

Válek: Má prověrku

Premiér Fiala v pondělí vyzval k co nejrychlejšímu vyjasnění těchto závažných zjištění a vyvrácení veškerých pochybností.

Ministerstvo zdravotnictví, které na post ředitele IKEMu vypisuje výběrové řízení, ale prostřednictvím mluvčího Ondřeje Jakoba uvedlo, že nemá informace o jakémkoliv protiprávním jednání a zdůraznilo, že Stiborek IKEM řídí kvalitně a svůj post nedávno přesvědčivě obhájil.

Šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) pak v úterý před jednáním vlády doplnil, že Michal Stiborek dostal jednu z nejpřísnějších prověrek Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).

Ta mimo jiné řeší i původ majetku prověřovaného. V etické a morální rovině ho ale situace „nesmírně mrzí“, nevidí nicméně důvod kauzu se Stiborkem probírat.

Vnitřní boj?

Web iROZHLAS.cz v úterý oslovil členy Vědecké rady IKEMu s prosbou o komentář, a hlavně s dotazem, zda by nepovažovali za správné, aby Michal Stiborek na post ředitele rezignoval.

Odpověď zatím získal od více než třetiny z celkem třiceti členů. Jejich postoj ke kauze je víceméně shodný.

Nejsdílnější byl bývalý rektor Univerzity Karlovy a lékař Tomáš Zima. Podle něj kauza na chod IKEMu žádný vliv nemá, nesouvisí s ním a nevidí důvod, proč by měl ředitel skončit, naopak je to podle něj zkušený manažer, který nedávno svou pozici ve vypsaném konkurzu obhájil. Vše považuje za zákulisní boj.

„Mám dojem, že to jsou asi nějaké vnitřní boje v IKEMu, protože podle Seznamu ta jeho činnost končila kolem roku 2020 a dnes máme léto 2023, takže už nějaká doba uplynula,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. Dodal, že půjčky poskytují různé instituce a je to otázka každého, kde a za jakých podmínek si půjčí.

Biochemik Jan Kopecký si nemyslí, že by měl Stiborek ve funkci ředitele IKEMu skončit. „Měl jsem s ním vždy ty nejlepší profesionální vztahy. Mrzí mě to. Možná je to pravda, a o to mě to bude mrzet víc. Tento byznys jako takový nepovažuji za etický, ale zde nevím, kde je pravda, nevidím do toho,“ reagoval.

Kardiochirurg Jan Pirk chce nejprve se Stiborkem mluvit, než bude záležitost komentovat. „Za třicet let, co jsem IKEMu šéfoval, jsem se naučil jedné zásadě. Nejdřív, než vynesu nějaké soudy, musím mluvit s oběma stranami, s panem ředitelem jsem zatím neměl možnost mluvit,“ uvedl.

Podle děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martina Vokurky je vyhodnocení na ministerstvu zdravotnictví a ne na členech Vědecké rady. „O daných skutečnostech nemám jiné informace než ty, které zveřejnila média. Věřím, že tato tvrzení budou řádně prověřena,“ odpověděl na dotazy iROZHLAS.cz.

Pro dalšího kardiochirurga ve Vědecké radě IKEMu, Ivana Netuku, je kauza překvapivá. „O aktivitách pana ředitele v této oblasti jsem neměl žádné informace.“ Konkrétněji se prý bude schopen vyjádřit příští týden, po osobní schůzce se Stiborkem.

‚Jeho věc, nesouvisí to s vědou‘

Imunolog Ilja Stříž řekl, že jde podle něj o věc, která „nijak nesouvisí s vědou“, a proto se k ní vyjadřovat nechce.

Ve stejném duchu o kauze uvažuje i transplantační chirurg Jiří Froněk. Nijak se ho podle něj netýká a nechce s ní mít nic společného. „Jsou to jeho věci, které s prací nesouvisejí,“ nechal se slyšet.

I podle kardiologa Josefa Kautznera jde o ředitelovu osobní věc, která nesouvisí s vedením nemocnice. Že by měl ze své funkce odstoupit, si nemyslí. „Nemocnici vede dobře,“ okomentoval pouze.

Gastroenterolog Julius Špičák se ke kauze vůbec vyjádřit nechtěl, stejně jako kardiolog Vojtěch Melenovský, diabetolog Martin Hazulík a jeho oborový kolega Peter Girman, podle kterého to „není jeho věc“.

Tyto postoje pak ve své odpovědi shrnul předseda Vědecké rady IKEMu Milan Jirsa. O Stiborkově podnikání prý nevěděl, stejně jako ostatní zdůraznil, že ale nesouvisí s jeho funkcí ředitele IKEMu.

„Posouzení souběhu podnikání s výkonem funkce ředitele organizace přímo řízené ministerstvem zdravotnictví spadá do výlučné kompetence ministra zdravotnictví, nikoli vědecké rady IKEM. Z tohoto důvodu mi nepřísluší, abych se k otázkám týkajícím se podnikání pana ředitele jménem vědecké rady IKEM jakkoliv vyjadřoval,“ napsal redakci Jirsa.