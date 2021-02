Ministr Blatný nominoval členy do vědecké rady. Dále v ní nechce epidemiologa Chlíbka nebo lékaře Válka

Vědecká rada ministerstva zdravotnictví v lednu ukončila svou činnost, protože všem členům vypršel mandát. Ministr Jan Blatný (za ANO) tak jmenoval novou, oznámilo ve středu na twitteru ministerstvo zdravotnictví. Po dotazech serveru iROZHLAS.cz ale vyšlo najevo, že se jedná pouze o nominaci a ministr nyní čeká, než ji noví členové přijmou. Do rady se už nedostali epidemiolog Roman Chlíbek nebo poslanec Vlastimil Válek (TOP 09). Praha 19:28 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zdravotnictví (ilustrační foto) | Zdroj: Úřad vlády ČR

Rada se naposledy sešla 15. října minulého roku. I když by se měl poradní orgán ministra scházet každé tři měsíce, poslední čtyři měsíce se schůze nekonala.

Ministr Blatný totiž od listopadu do začátku února nejmenoval nové členy. „Bohužel pan ministr od listopadu neschválil vědeckou radu. S kolegy včetně pana ministra jsme mluvili o tom, že by se měla skládat především ze zástupců organizací, které mají co mluvit do biomedicínského výzkumu,“ upozorňoval bývalý náměstek ministra Aleksi Šedo v úterním rozhovoru pro Medical Tribune.

Dva dny poté, co se iROZHLAS.cz na tuto radu u ministerstva dotazoval, zveřejnil resort tweet, že ministr jmenoval nové členy. „Jde o 29 žen a mužů, uznávaných odborníků ve svých oborech – ředitele velkých nemocnic, předsedy odborných společností, přednosty těch nejlepších klinik v zemi, ale i akademiky,“ napsalo ministerstvo na twitter.

Chlíbek i Válek ze hry

Následně ale vyšlo najevo, že nejde o jmenování, ale o nominace a ministerstvo tak ještě jmenný seznam zveřejnit nemůže. „Nominace členů je kompetencí ministra zdravotnictví. Seznam bude zveřejněn, jakmile budou všechny nominace potvrzeny – nejpozději po konání prvního zasedání,“ uvedla mluvčí resortu Barbora Peterová. První schůze je naplánovaná na 25. února.

Již v tuto chvíli je ale jasné, že Blatný v poradním týmu nechce například epidemiologa a šéfa České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka nebo poslance a bývalého místopředsedu rady Vlastimila Válka (TOP 09). Oba to potvrdili serveru iROZHLAS.cz.

„Jediné, co jsem obdržel je, že mi ukončili členství ve vědecké radě. Myslím si, že do nové mě Blatný nepřizval, nic jsem od ministerstva nedostal,“ řekl Chlíbek.