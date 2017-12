'Věděj o tvým synkovi.' Klíčového svědka kauzy ředitelství dálnic podle obžaloby vydírali a upláceli

Kauza Ředitelství silnic a dálnic začala coby velký korupční případ se škodou za stamiliony v roce 2011. Policie tehdy obvinila několik silničářských exmanažerů a jednoho podnikatele. Po šesti letech ale z kauzy související s pronájmy dálničních odpočívadel zbyly trosky, když v její hlavní části byla všechna stíhání zastavena. Praha 13:00 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radiožurnál má k dispozici přepisy odposlechů z pankrácké věznice (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Za policejním fiaskem je ukryt příběh jako ze slavného Kmotra. I tady dostal důležitý svědek nabídku, která se neodmítá. Buď přijde o syna, nebo si naopak může dobře vydělat. Vypovídat posléze přestal a případ se zhroutil.

Oním svědkem v kauze spojené s údajně nevýhodnými pronájmy dálničních odpočívadel byl právník Milan Souček, který problematické smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a soukromou firmou Monstera International (firma na levně pronajatých odpočívadlech stavěla benzinové pumpy a ty pak se značným ziskem pronajímala dál, pozn. red.) připravoval.

K jeho výslechu se schylovalo koncem roku 2012, tedy zhruba rok poté, co policie pozatýkala hlavní podezřelé včetně dřívějšího náměstka ŘSD Michala Haly nebo podnikatele Jiřího Neužila.

Souček si tehdy odpykával v pankrácké věznici sedmiletý trest za své předchozí prohřešky, ale zároveň se podle všeho stal terčem zmíněného vydírání a uplácení. Celkem osm lidí kvůli tomu teď čelí obžalobě z různých trestných činů, hlavní líčení bude pokračovat ve čtvrtek u obvodního soudu pro Prahu 4.

Jeden z obžalovaných aktérů celého příběhu, Milan Ficnar nechal Radiožurnál nahlédnout do gangsterského zákulisí.

'Nechoď na výslech'

„Voni sháněli člověka, kterej by ho jakoby zastrašil. Máš změnit výpověď nebo nechoď na výslech nebo omaroď. Když by to neudělal, tak já jsem dostal informaci, že mu nafotili údajně kluka u školy a že není problém, aby mu ho přejeli.“

Oním mužem je Milan Ficnar. Se Součkem před pěti lety seděl na Pankráci, ale na rozdíl od něj tam za další podvody sedí stále. A Radiožurnálu po telefonu z vězení vyprávěl, jak se angažoval v Součkově zastrašování.

„Nabízeli 200 až 250 tisíc korun. Já jsem řekl, jo dobrý, já se zeptám, ale tu informaci jsem reprodukoval jemu s vědomím, abych ho varoval,“ popsal svůj pohled na celou situaci Ficnar.

Jenže Souček i přes údajně přátelský tón konverzace dostal podle všeho strach. Ostatně ani policisté nepochybovali, že ve skutečnosti ho Ficnar prostě vydíral. V současnosti kvůli tomu čelí obžalobě u soudu pro Prahu 4.

O možných machinacích Souček policistům poměrně podrobně vyprávěl, nicméně jen jako utajený svědek. A koncem roku 2012 detektivové doufali, že svou výpověď potvrdí i tzv. na jméno. Právě tehdy na scénu vstoupil Ficnar.

Důvod byl zřejmý – Souček o pozadí kontraktů se společností Monstera International, které podle někdejších tvrzení policie připravily stát až o půl miliardy korun, věděl v podstatě všechno.

Sám Souček měl na sobě ve vězení od policie skrytý mikrofon, a vyšetřovatelé tak měli průběh jeho ovlivňování poměrně přesně zmapovaný. Radiožurnálu se přepisy odposlechů podařilo získat.

„Že prej abys nemluvil, abys nikoho nezatáh do problémů. Jako rozhodně to nebude sranda malá. Nejhorší na tom je, že oni ti věděj venku o tom synovi,“ říkal například Ficnar Součkovi během jednoho z monitorovaných hovorů.

Pro svědka měl být milion a půl

Příběh o ovlivňování klíčového svědka má ale více rovin. Aby Souček skutečně příliš nemluvil, měla zajistit metoda cukru a biče. Souček byl tedy na jednu stranu postrašen Ficnarem, ale zároveň mu byla předestřena nabídka, která v podsvětí funguje většinou naprosto spolehlivě – tedy peníze.

Celou akci, do které bylo zapojeno více lidí, popsal jeden z jejích přímých účastníků. Radiožurnál jeho pravou identitu zná, přistoupili jsme ale na jeho podmínku zachování anonymity, a budeme ho proto uvádět pouze jako Petra.

Ten byl podle svých slov součástí skupiny, která uplácení organizovala. Na to, aby Souček změnil výpověď po dobrém, bylo podle něj připraveno pro všechny zúčastněné celkem 10 milionů korun. Přímo pro Součka z toho pak mělo být určen milion a půl.

Radiožurnál se pana Petra zeptal mimo jiné na to, zda skupina skutečně Součka uplatila. „Jestli se k Součkovi dostaly peníze, pak ano,“ reagoval Petr s tím, že příslušný obnos ze skupiny skutečně odešel, a to ke spřízněnému advokátovi. A dostal podle Petra Souček zmíněný milion a půl? „Já si myslím, že ano. A změnil výpověď,“ konstatoval Petr.

Radiožurnál Milana Součka v uplynulých dnech opakovaně telefonicky kontaktoval, on ale nakonec jakékoliv vyjádření na téma kauzy s odkazem na probíhající soud odmítl. Neodpověděl ani na dotazy zaslané prostřednictvím SMS.

Zda k němu peníze opravdu doputovaly, přitom není ani zdaleka jisté. On sám to podle informací Radiožurnálu odmítá, ostatně s policií od začátku na rozkrývání vlastního vydírání aktivně spolupracoval. A před aktuálním soudem kvůli možné korupci na rozdíl od ostatních aktérů tohoto příběhu nestojí. Svědčit u něj má pouze jako poškozený.

Ale zpátky k příběhu o Součkově ovlivňování - kromě peněz určených přímo pro něj mělo z původní desetimilionové sumy každopádně zůstat tzv. ve vzduchu osm a půl milionu. Ani osud těchto zbylých peněz není jasný.

„Ty se zřejmě ztratily někde na cestě přes zprostředkovatele,“ poznamenal k tomu Petr.

Advokát s výměnným obchodem

Zprostředkovatelů mělo být víc, každopádně posledním článkem v řetězci byl prý advokát Antonín Konečný, který v té době Součka právně zastupoval. Za svým klientem tak chodil do vězení pravidelně, některé schůzky ale měly podle vyšetřovatelů poněkud nestandardní průběh.

Třeba ta z 15. prosince 2012 – tedy dva dny poté, co Ficnar Součkovi hrozil nebezpečím pro jeho syna. Konečný se tehdy podle odposlechů od předchozího vydírání distancoval a měl místo toho nabídnout klientovi výměnný obchod.

„Ví se tedy, že máte někdy v pondělí nebo v příštím týdnu jít na výslech. Takže ten vzkaz pro vás je takový, že pokud zvládnete nevypovídat v to pondělí pro nějaké osobní nebo zdravotní indispozice, tak ten advokát je zmocněn,“ řekl tehdy Součkovi podle přepisů odposlechů Konečný.

Z kontextu hovoru přitom vyplývá, že ono zmocnění se mělo týkat možného uvolnění milionu a půl pro Součka. Peníze měl dostat v případě, že by se dokázal z výpovědi tzv. vykroutit, případně když by vypovídal jen opatrně a smířlivě. Odposlechnutý hovor Konečného se Součkem tak plně koresponduje se svědectvím Petra pro Radiožurnál.

Konečný teď u obvodního soudu pro Prahu 4 čelí obžalobě z podvodu, přijímání úplatku a z nadržování. Pro Radiožurnál sice připustil, že se Součkem mluvil, policejní interpretaci hovorů ale zpochybnil.

„Ta nabídka padla v jiných souvislostech, a ne takto natvrdo a nasprosto, když to řeknu jednoduše,“ konstatoval Konečný. Další komentář s odkazem na probíhající soud odmítl.

Na tomto místě je ale potřeba říct, že Souček se v souladu s danými instrukcemi podle všeho skutečně choval a svou výpověď změnil. Před vyšetřovateli mluvil nakonec v lednu 2013 a jeho svědectví, byť obsáhlé, nic zásadního proti dalším obviněným nepřineslo.

To pak ruku v ruce např. s vyzrazením pravé identity klíčových svědků a dalšími pochybeními policie vyústilo k zastavení stíhání všech původně podezřelých. Hlavní část rozsáhlého případu totiž smetli ze stolu státní zástupci s tím, že se nic trestného nestalo, a druhou část pak letos v létě osvobodil zatím nepravomocně rovněž Obvodní soud pro Prahu 4.

Někdejší vyšetřovatelé případu se přitom mimo záznam shodují, že kdyby býval Souček svou původní výpověď potvrdil, mohla celá kauza dopadnout jinak.

Objednavatel operace proklouzl

Údajný nátlak na Součka sice jeho účastníky dovedl až před soud, jenže jeden klíčový detail obžalobě chybí. Totiž kdo si riskantní operaci s rozpočtem nejméně 10 milionů korun vlastně objednal. A zaplatil.

„Je obviněno osm lidí kromě objednavatele, který si to zadal, objednal. Ten je zproštěnej,“ poznamenat k tomu Petr, který se v zákulisí akce odehrávající se mezi lety 2012 a 2013 celou dobu pohyboval.

Zatímco role jednotlivých aktérů příběhu včetně toku korupcí nasáklých peněz mají úřady i díky odposlechům zmapované, tak hlavní organizátor skutečně proklouzl.

Tím, kdo si nátlak na Součka objednal, byl přitom podle policejních odposlechů i podle přímého svědectví Petra podnikatel Jiří Neužil. Jeho firma Monstera International na levně pronajatých odpočívadlech stavěla benzinové pumpy a ty pak se značným ziskem pronajímala dál.

„Začalo to tak, že pan Neužil si objednal přes nějaké lidi ovlivnění pana Součka ve věznici. Pak si objednával z druhé strany ovlivnění za peníze, kdy chtěl, aby pan Souček změnil výpověď po dobrém, na dohodu,“ popsal pozadí celé operace Petr.

Neužil přitom hrál před pěti lety o hodně. Stejně jako tehdy stíhaným exmanažerům Ředitelství silnic a dálnic mu totiž v případě odsouzení hrozilo mnohaleté vězení. A fakt, že Souček nakonec svou utajenou výpověď nepotvrdil, samozřejmě Neužilovi stejně jako ostatním obviněným pomohl.

Nicméně důkazy o tom, že by si tlak na tohoto svědka skutečně zadával Neužil, ve spise chybí a obžaloba se o něm v tomto směru nijak nezmiňuje. On sám něco takového ostře odmítl a kauzu jako takovou komentovat nechtěl: „Nechci se o tom bavit.“

Na otázku Radiožurnálu k možnému zadávání nátlaku na klíčového svědka pak reagoval odmítavě a telefonní hovor ukončil.

Jenže na Neužila coby možného hlavního organizátora podle všeho ukazují i přepisy odposlechů z pankrácké věznice, které má Radiožurnál k dispozici. Skryté mikrofony policie totiž zachytily např. hovor Součka se zmíněným advokátem Konečným, který mu měl nabízet milion a půl výměnou za stažení výpovědi.

A Souček na něm tehdy také vyzvídal, kdo že si vlastně objednal jeho předchozí zastrašování. „To byl ten váš bývalý klient. Ten Neužil,“ oznámil mu podle záznamů policie Konečný.

A tzv. insider, kterého jsme jmenovali jako Petra, mluví o klíčové roli Neužila také v Součkově údajném uplácení.

„Pochybuju, že by to objednával někdo jiný, že by chtěl panu Neužilovi jenom udělat radost,“ poznamenal Petr. Údajnou Neužilovu nabídku 10 milionů mu podle jeho slov tlumočil prostředník.

Ovlivňovalo se šetření neexistující korupce?

Žalobce pražského vrchního státního zastupitelství Tomáš Minx, který u soudu možné ovlivňování Součka žaluje, nechtěl celou kauzu s odkazem na probíhající líčení jakkoliv komentovat.

Proč tedy před soudem stojí pouze pěšáci a najatí zprostředkovatelé, a nikoliv pravděpodobná hlava celé operace, není jasné.

„Policie to podle mě ví, ale neřeší to,“ konstatoval v této souvislosti Petr. O jeho svědectví se každopádně vyšetřovatelé opřít nemohli. „Na polici jsem nevypovídal. Nemám policajty rád,“ poznamenal Petr.

Poukázal ale zároveň na zjevný paradox – jestliže v hlavní části kauzy dálničních odpočívadel nešlo podle závěrů úřadů o nic trestného, proč tedy bylo potřeba vydírat a uplácet důležitého svědka?

Striktní řečí paragrafů přitom platí, že bude-li osm obžalovaných skutečně za nátlak na Součka odsouzeno, půjde vlastně o ovlivňování vyšetřování něčeho, co se vůbec nestalo.

„Zbytek lidí ovlivňoval nějaký skutek, který se nestal, pakliže soud proběhne tak, že budou ti lidé odsouzení. Čili se musel stát i ten skutek předtím,“ řekl Petr. Podle něj by tak mělo platit jedno, nebo druhé. Tedy že se nic trestného nestalo a nemohlo tak jít ani o nezákonné ovlivňování vyšetřování, nebo šlo už od počátku o závažnou trestnou činnost, která pak pokračovala i během jejího rozkrývání.