Vedení Božího daru brání referendu. Hlasování o stavbě bytů v cenné oblasti prosadila opozice

Město Boží Dar podá kasační stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni. Ten vyhlásil referendum o možné výstavbě v katastrálním území Rýžovna. Referendum prosadili opoziční zastupitelé, kteří chtějí zabránit výstavbě rodinných domů v cenné krajinné oblasti Krušných hor.

Boží Dar, město v Krušných horách na západě Česka

Boží dar má hlasovat o výstavbě bytů v oblasti Krušných hor | Zdroj: ČTK

Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu odhlasovali zastupitelé. Podle nezávislého místostarosty Jaroslava Formáčka je referendum zbytečné a jeho otázka zavádějící. „Jednodušší by bylo, kdyby zastupitelstvo rozhodlo, že se stavět nebude,“ dodává.

Opoziční zastupitelka Martina Poštová (nez.) si naopak myslí, že případné desítky nových domů do cenné oblasti nepatří a k ochraně krajiny v části své obce se musí vyjádřit obyvatelé, a nikoliv pouze zastupitelé. „Zastupitelé by měli respektovat názor svých voličů,“ věří.

Z rozhodnutí krajského soudu se má referendum v Božím Daru odehrát souběžně se sněmovními volbami, tedy 3. a 4. října.

