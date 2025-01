Vedení Hanušovic jedná s vodohospodáři o přeložce koryta řeky Moravy. Chce ji dál od sportovišť

Samospráva Hanušovic na Šumpersku požaduje po vodohospodářích přesunutí koryta řeky Moravy dál od tamních sportovišť. Areál kompletně poničila zářijová povodeň. Vedení města chce do budoucna předejít opakovanému rozlivu vody na hřiště. „Přemýšleli jsme, že bychom hřiště přeložili na jiný pozemek, ale žádný vhodný pro zástavbu nemáme,“ vysvětluje situaci nezávislý starosta Hanušovic Marek Kostka. Hanušovice 10:14 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trosky po povodních na fotbalovém hřišti v Hanušovicích. Foto pořízeno v říjnu 2024 | Foto: Tomáš Minarčík | Zdroj: Český rozhlas

Řešení vidí město v přesunu koryta řeky, pracovníci Povodí Moravy se již žádostí zabývají.

„Bude nezbytné zpracovat zejména hydrotechnické výpočty, posoudit stabilitu lesního svahu a zajistit další podklady,“ uvádí mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Realizace projektu může trvat i několik let, hřiště je potřeba obnovit dříve. I na to Povodí podle Kučeové myslí. „Souběžně s městem pracujeme také na tom, aby mohlo připravit záměr rekonstrukce poškozeného hřiště,“ popisuje. Oba projekty by tak měly probíhat současně.

Takto vypadalo fotbalové hřiště a tenisové kurty po povodních:

