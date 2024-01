Vedení lidovců se zastalo Jurečky v kauze večírku na ministerstvu. Vzali na vědomí jeho omluvu

Celostátní výbor KDU-ČSL v úterý večer podpořil Mariana Jurečku v tajném hlasování jako předsedu strany i ministra, a to s odhledem na jeho dosavadní pracovní výsledky. Hlasováním reagovalo na kritiku jeho rozhodnutí nezrušit vánoční večírek ministerstva práce a sociálních věcí po tragické střelbě na Karlově univerzitě a Jurečkovy další komunikace. Usneslo se, že chyboval, omluvilo se dotčeným a vzalo na vědomí jeho omluvu. Aktualizujeme Praha 22:22 9. 1. 2024 (Aktualizováno: 22:54 9. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celostátní výbor tvoří 39 členů, z 30 přítomných pro Jurečku hlasovalo 25 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„S respektem k dosavadní práci Mariana Jurečky (celostátní výbor) nenavrhuje přistoupit k personální změně ve vládě ani ve vedení strany,“ přečetl závěr usnesení po tříhodinovém jednání novinářům místopředseda vládní strany a Sněmovny Jan Bartošek. Celostátní výbor tvoří 39 členů, z 30 přítomných pro Jurečku hlasovalo 25, doplnil.

Jurečka spolustraníkům nabídl svůj odchod z funkce předsedy strany i člena vlády. Popsal dění během odpoledne a večera 21. prosince i vývoj svých reakcí v následujících dvou týdnech. „Omlouvám se, že jsem rozhodnutí špatně vyhodnotil, zároveň jsem udělal chyby v komunikaci vůči médiím i veřejnosti,“ řekl novinářům.

Debata podle něj byla velmi dlouhá a otevřená. O jejím výsledku informoval novináře s Bartoškem v doprovodu zbývajících členů předsednictva strany.

S návrhem na přijetí podpůrného usnesení přišel do Paláce Charitas Jurečkův předchůdce v čele strany, ministr zemědělství Marek Výborný. Už v minulých dnech se za vicepremiéra postavil i premiér Petr Fiala (ODS). V úterý ráno před odletem na pracovní cestu do Indie uvedl, že Jurečka si uvědomuje, že chyboval, lituje toho a omluvil se, čímž by měla být kauza uzavřena. Ostatní lídry pětikoalice Jurečka informoval o záležitosti během podvečerního jednání K5.

Večírek ministerstva vyvolal značnou kritiku. Pokračoval totiž v době, kdy byly již známy tragické události, při nichž ozbrojený útočník ve čtvrtek 21. prosince odpoledne zabil v budově FF UK 14 lidí a dalších 25 zranil. První zprávy o obětech tragické události se objevily v médiích krátce po 15.30. Jurečka se hájí tím, že mobil nesledoval a „v plném rozsahu“ se o situaci dozvěděl až v 18.26, kdy si přečetl textovou zprávu o svolání mimořádného jednání vlády.