STAN nám řekl rezolutní ne. Rozhodli jsme se proto alianci s Praha sobě opustit, říká pirátská zastupitelka

Představitelé pražského Spolu, Pirátů a STAN oznámili, že vyjednávání o společné koalici pokročila. Věří, že nové vedení Prahy zastupitelé zvolí 16. února. Jednání podle zástupců stran odblokovali ústupky Spolu od původních návrhů na rozdělení postů v městské radě a zároveň vystoupení Pirátů z aliance s Prahou sobě. Více v rozhovoru s Janou Komrskovou (Piráti), předsedkyně výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí. Rozhovor Praha 15:45 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Komrsková po povolebním vyjednávání s vyjednavači SPOLU. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste se rozhodli vystoupit z aliance s Prahou sobě, když primátor z Zdeněk Hřib (Piráti) ještě před pěti dny ujišťoval, že voliči Prahy sobě a Pirátů chtějí víceméně totéž směřování města, a proto má smysl, aby Aliance pokračovala?

Čtyři měsíce jednáme s koalicí Spolu, teď už i se STAN, a slyšíme nevůli, to radikální ne proti rozšířené koalici o Prahu sobě.

Takže jsme se sešli minulý týden jako klub, celé jsme to probrali, přijali jsme usnesení, že ještě jednou se dotážeme hnutí STAN, jestli rozšířená koalice je pro ně nepřípustná, stejně jako pro koalici Spolu, protože tam to je jednoznačné ne.

Vyjednávání o pražské koalici pokročila. Piráti vystoupili z Aliance stability s Prahou sobě Číst článek

STAN nám řekl rezolutní ne pro Prahu sobě. Čili my jsme to přinesli na klub včera včetně výsledků jednotlivých vyjednávacích týmů, které byly během víkendu a na konci minulého pracovního týdne. A pirátský klub se rozhodl alianci v tuto chvíli opustit.



Nebrali jste nakonec spojenectví s Prahou sobě účelově jako pojistku pro to, aby koalice Spolu neměla většinu v radě? A když vám Spolu nabídla větší počet křesel se starosty, tak už jste Prahu sobě nepotřebovali?

Ne, takto účelově to rozhodně nebylo. My jsme Prahu sobě rozhodně nikdy používali jako nějaké beranidlo pro vyjednání si našich lepších podmínek. To rozhodně nebylo cílem.

Cílem bylo spojenectví, které se nám v říjnu zdálo zcela logické, protože jsme opravdu měli velký zájem o to, aby koalice byla o Prahu sobě rozšířená. Víte, kolik bylo kotrmelců ze strany koalice Spolu, když chtěli vládnout v menšinové radě s podporou ANO? Pak jsme se vrátili k jednacímu stolu a znovu se vracíme k vládnímu půdorysu.



Ale proč? V čem jsou výhody této konstelace?

Výhody jsou jednoduché. Je tam propojení na vládu, v rámci pražského okruhu, může to být i v rámci školství, které zažívá problémy. Zejména střední školství s nedostatkem míst na gymnáziích, je to úplně katastrofální. Takže tam beru jako výhodu napojení na legislativu, na ministerské předsedy, kteří tam sedí a je možné s legislativou něco udělat.



Kde to vázne?

Přestože rozhovory pokročily, bude podle vyjednavačů potřeba doladit například rozdělení kompetencí, které se má od toho dosavadního lišit. Můžete upřesnit, o co se konkrétně jedná? Na čem se zatím úplně neshodnete?

My máme na stole nabídku od koalice Spolu a nebavíme se ani tak o gescích, ale o konkrétních možnostech a právech něco udělat a zejména realizovat ten program. A na to musíte mít nějaké nástroje, takže je potřeba každou tu gesci probrat tak, jak jsme třeba v neděli projeli jsme úplně celý klimatický plán, který ve finále nenašel žádný problémový bod, na kterém by padla jednání, a takto se bude postupovat.



Situace v Praze připomíná potopu. Město každý rok prožere dva tunely Blanka, kritizuje Bém Číst článek

A můžete říct jeden nebo dva příklady, kde to zatím ještě vázne?

Samozřejmě. Jedná se třeba o problematiku městských firem, rozložení dozorčích rad, dále o tom, která společnost je víc v které gesci, protože ty různé projekty, které jsou na magistrátu, které se dál posunují, tak je potřeba dělat i skrze městské společnosti. To nedělá pouze magistrát. U těchto věcí je dobré mít jasně uchopené, kdo za co odpovídá. I když ve finále je to samozřejmě rozhodnutí celé rady.



Už je jasněji v tom, jaká křesla připadnou stranám Spolu? Budou v radě zastoupení vedle ODS a TOP 09 i lidovci? Víte, jestli v radě bude, nebo nebude Jan Wolf (KDÚ-ČSL), kterého jste kvůli trestnímu stíhání odmítali?

Myslím, že Jan Wolf v radě podle všeho nebude. Nicméně jestli se ptáte na to, koho si škrtli z těch šesti, které z křesel z těch tří stran koalice, to já bohužel nevím.

Byl to sice takový trochu domácí úkol koalice Spolu, ale vlastně nám řekli, že udělali úkol jenom částečně a že si vlastně ve svých stranických aparátech potvrdili, že chtějí mít koalici v rozložení 5, 4, 2 a teď budou, když to řeknu, mít černého Petra. Nevím, kdo to bude.